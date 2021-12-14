МТС зафиксировала рекордный объем интернет-трафика в столичном метрополитене

ТАСС, 14 декабря. МТС проанализировала трафик мобильного интернета пассажиров Московского метрополитена в 2021 году. Объем трафика абонентов компании к 1 декабря 2021 года достиг исторического максимума в 100 Тбайт в сутки, несмотря на снижение пассажиропотока. Этот объем сопоставим с суточным объемом интернет-трафика в Калининграде или Иркутске и является рекордным с момента запуска мобильного интернета МТС в московском метро.

Каждый день московским метро пользуются около 2 млн абонентов МТС, что на 16% меньше, чем год назад. Снижению пассажиропотока в метро способствовали различные ограничительные меры, включая дистанционный формат работы и обучения, прекращение полетов в некоторые страны, запрет на проведение массовых мероприятий. Несмотря на сокращение числа пассажиров в подземке, нагрузка на сеть компании в метро росла в 2021 году в два раза быстрее, чем нагрузка на сеть МТС в регионе в целом: 70% против 35% соответственно.

Драйвером роста объема передачи данных в абсолютных значениях остается тяжелый видеоконтент: количество обращений к таким онлайн-кинотеатрам и другим видеоресурсам за год в сети компании выросло в четыре раза. При этом наиболее высокий темп роста зафиксирован у сайтов и мобильных приложений магазинов и маркетплейсов. Трафик в метро на интернет-ресурсы для покупок за год вырос в 400 раз, его доля в общем объеме переданных данных в подземке - в пять раз.

По мнению технического директора московского региона МТС Владислава Медведева, для такого крупного города, как Москва, наличие беспрерывного скоростного интернета в подземке является гигиеническим фактором. МТС обеспечила 100% покрытие станций и тоннелей Московского метрополитена мобильной связью 4G еще в 2019 году и регулярно принимает комплексные меры по улучшению качества интернета в подземке. Благодаря этому доля абонентов, пользующихся в метро публичной Wi-Fi-сетью, за 11 месяцев 2021 года снизилась с 10% до менее 1%.

Осенью текущего года компания завершила модернизацию сети в метро и установила операторское оборудование последнего модельного ряда наивысшего класса. Средняя скорость на станциях и переходах составляет около 90 Мбит/с, в тоннелях - около 50 Мбит/с.