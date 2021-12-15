В России прошел первый Международный GR Форум

ТАСС, 15 декабря. 9 декабря в Москве прошел первый в России "Международный GR Форум" (16+). На одной площадке собрались представители российских и иностранных торговых палат, ассоциаций и представительств. В общей программе форума приняли участие 23 спикера и 75 компаний участников.

Главной темой был назван успешный опыт gr в разных странах: рабочие инструменты лоббирования, практики и gr- кейсы.

Центральными вопросами форума стали: позиции властей разных стран по лоббистской деятельности, практики делового сотрудничества между странами, опыт и формирование международных отраслевых бизнес-ассоциаций. В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, форум прошел в гибридном формате.

В пленарной сессии "Формирование профессионального международного GR-сообщества. Диалог с заинтересованными сторонами" очно и дистанционно приняли участие: Ивао Охаси, Советник по Японии и странам АТР, АИП, Ольга Белякова, Коммерческий директор, Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie), Эрнесто Ферленги, Исполнительный вице-президент, Ассоциация итальянских промышленников (Confindustria Russia), Маниш Кумар, Президент, Soltex Group (Индия), Надежда Кокотович, Директор Brussels Energy Club.

На площадке форума спикеры поделились кейсами успешного взаимодействия с государственными органами других стран.

Так Эдуард Ким, Заместитель руководителя департамента торгово-экономического сотрудничества РАСПП в своем докладе поделился практиками делового сотрудничества с Азией и отметил, что "за последние 7 лет по оценкам РАСПП объем торговых и инвестиционных операций российского бизнеса со странами Азии вырос в 1,5 раза".

Эрнесто Ферленги, Исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников (Confindustria Russia) в свою очередь подметил появление нового подхода в российско-итальянском бизнес-сотрудничестве, а именно "перехода от модели чистого экспорта-импорта к локализации бизнеса и созданию технологического партнерства. Данный подход позволяет нивелировать санкционные риски и волатильность валют, а также дает возможность компаниям развивать партнерства в рамках более широкого рынка ЕАЭС с населением 180 млн человек".

Коммерческий директор Франко-российской торгово-промышленной палата Ольга Белякова подробно рассказала об эффективных методах, которые использует Палата в GR-работе в России и во Франции, а также обозначила фактор, дающий перспективы на французском рынке для иностранных, в том числе российских компаний: "Власти Франции декларируют как цель "сделать Францию еще более привлекательной для иностранных инвестиций". С этой целью Эммануэль Макрон даже инициировал специальный международный инвестиционный форум "Choose France". То есть во Франции приветствуют локализацию, открытие офисов и производств - повестка созвучная российской".

Управляющий директор Ассоциации Цифровой Казахстан, Денис Степанцев в своем докладе "Модели и тактики gr-коммуникаций в Казахстане" поднял вопрос взаимодействия с государственными органами в период пандемии. "Пандемия наиболее ярко показала, важность и необходимость взаимодействия с государственными органами. Концепция "Слышащее государство", озвученной Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, а также оперативность донесения информации бизнесом до государственных органов, позволило с наименьшими издержками пройти казахстанскому бизнесу пик последствий пандемии". - высказался Денис. Его в этой позиции поддержала Елена Бычкова, Советник Председателя Ассоциации Цифровой Казахстан: "Коммуникации с государственными органами должны совершенствоваться и развиваться, в нынешнее время - это залог успеха развития всего государства" - отметила Елена.

Тему продолжила Галина Бельтюкова, заместитель руководителя департамента GR Grayling. Она подчеркнула, что, хотя в будущем онлайн-взаимодействие и цифровые инструменты в GR, возможно, будут иметь большее значение, пока, "несмотря на изменения, связанные с пандемией, для GR-специалистов по-прежнему критически важны личные связи с чиновниками". Среди других изменений в специфике GR-работы транснациональных корпораций после пандемии "можно выделить повышенные регуляторные риски в связи с долгосрочным трендом на рост вмешательства государства в экономику, запрос на трансграничный GR, а также устойчивый фокус на репутационные проекты и ESG".

Спонсор мероприятия, компания "GRT Consulting", в завершении форума подытожил, что "зрелая GR-функция компании позволяет обеспечить не только мониторинг регуляторных рисков, но и проактивное формирование повестки развития компании и отрасли, а также задавать темп работы при реализации проектов с участием иностранных партнеров".

На площадке форума были обеспечены все требуемые меры безопасности: термометрия, обязательное наличие средств индивидуальной защиты у участников и посетителей, соблюдение социальной дистанции.

Возрастная категория 16+