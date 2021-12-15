Группа "Самолет" внедрила технологию, позволяющую нанимать сотрудников по всему миру

ТАСС, 15 декабря. В группе "Самолет" завершили проект по переводу Проектного института на технологию VDI (виртуальные рабочие места). Мощные стационарные компьютеры заменяют сотрудникам виртуальные ПК, размещенные на серверах компании.

Технология VDI позволяет "Самолету" привлекать специалиста независимо от того, в какой точке мира он находится, и тот, став сотрудником, оперативно получает доступ ко всем IT-сервисам компании. Только в 2021 году компания наняла более 150 сотрудников, работающих за пределами Московской агломерации: жители более 40 регионов России, а также других стран, таких как Беларусь, Испания, Казахстан. Это расширяет возможности девелопера в выборе наиболее компетентных специалистов в самых разных областях - от IT до архитекторов и аналитиков.

Для того, чтобы реализовать такую возможность, в "Самолете" внедрили виртуальные рабочие места. На сегодняшний день на технологию VDI переведены уже 350 рабочих мест, сервис постоянно масштабируется и до конца 2021 года их число превысит 450, а в следующем году уже 800. Масштабирование на всю компанию планируется начать в следующем году весной. В первую очередь переводить на VDI будут сотрудников на удаленном режиме работы, а также новых сотрудников компании.

Современная инфраструктура индивидуальных рабочих мест позволяет не только сократить затраты компании на персональные компьютеры, но и повысить скорость работы приложений, эффективность использования данных, а также ускорить процесс настройки рабочего места. Для этого на сервере компании создается виртуальная машина с изолированной средой, а пользователю предоставляются к ней удаленный доступ. На эту машину можно устанавливать свои индивидуальные приложения. Такое рабочее место полностью повторяет индивидуальный компьютер пользователя. При этом решаются проблемы со скоростью каналов связи и безопасностью, поскольку все данные и приложения хранятся на сервере компании. Теперь нет необходимости настраивать ПО на его рабочем месте локально, лишь предоставить сотруднику доступ. Он может работать даже со смартфона или планшета, что в наше время может быть очень актуально.

"Мы, как современная компания, стремящаяся к цифровизации, используем самые современные методы и подходы к организации рабочих процессов. Повышение эффективности использования данных - это единый уровень сервиса, независимо от местоположения и безопасности. Последнее - это ключевой момент. Когда мы начинаем хантить людей со всего мира, здесь возникает вопрос безопасности и контроль данных и действий сотрудников", - комментирует Семен Тимохин, руководитель управления цифровых сервисов и инфраструктуры группы "Самолет".

Технологии виртуализации рабочих мест не являются новыми, и давно себя зарекомендовали, например, в финансовом секторе. Для российских девелоперских компаний это - новый опыт наряду с опытом перехода на удаленные рабочие места. Такой подход дает вполне ощутимые результаты для бизнеса. Например, типовые операции при работе в AutoDesk REVIT ускоряются в три раза, в AutoCad - в два раза, в 20 раз сокращается время настройки и запуска нового рабочего места, а затраты на организацию локального рабочего места сокращаются в три раза.

Группа "Самолет"

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в ТОП-3 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

"Самолет" специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов.

С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.