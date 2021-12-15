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Умное видеонаблюдение появилось на крупнейшем газовом месторождении за Полярным кругом

Технология позволит контролировать ход работ и обеспечивать безопасность работников в условиях Крайнего Севера

ТАСС, 15 декабря. Компания МТС установила систему умного видеонаблюдения на труднодоступном Семаковском месторождении в Арктической зоне Крайнего Севера, это позволило удаленно контролировать ход выполнения работ на газовом промысле и обеспечить безопасность работников на территории вахтового жилого комплекса, говорится в сообщении оператора.  

"Тренд на умные месторождения и скважины в нефтегазовой отрасли продолжает укрепляться, растет спрос на цифровые решения… Все это открывает новые возможности для бизнеса: внедрение телеучета данных, облачных технологий, интернета вещей, которые позволят экономить время и средства, а также минимизировать производственные риски", - прокомментировал директор филиала МТС в ЯНАО Сергей Найденков.  

Новое оборудование выдерживает самые низкие арктические температуры до -50 градусов, надежно защищено от влаги и ветра. Контролировать действия персонала и техники на объекте можно через защищенный канал от МТС при помощи компьютера, а также через приложения для смартфонов.   

"До Семаковского месторождения с мая по ноябрь можно добраться только вертолетом. Благодаря видеонаблюдению от МТС, мы можем присутствовать на объекте виртуально, экономя бюджет компании. В планах - подключение интеллектуальных датчиков, которые сделают коммуникацию с промыслом еще более эффективной", - отметил директор департамента информационных технологий СК "РусВелдинг" Максим Демчук.  

Нововведение позволяет в режиме реального времени координировать работу сотен сотрудников за тысячи км из центрального офиса компании в Москве.

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