Умное видеонаблюдение появилось на крупнейшем газовом месторождении за Полярным кругом

ТАСС, 15 декабря. Компания МТС установила систему умного видеонаблюдения на труднодоступном Семаковском месторождении в Арктической зоне Крайнего Севера, это позволило удаленно контролировать ход выполнения работ на газовом промысле и обеспечить безопасность работников на территории вахтового жилого комплекса, говорится в сообщении оператора.

"Тренд на умные месторождения и скважины в нефтегазовой отрасли продолжает укрепляться, растет спрос на цифровые решения… Все это открывает новые возможности для бизнеса: внедрение телеучета данных, облачных технологий, интернета вещей, которые позволят экономить время и средства, а также минимизировать производственные риски", - прокомментировал директор филиала МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

Новое оборудование выдерживает самые низкие арктические температуры до -50 градусов, надежно защищено от влаги и ветра. Контролировать действия персонала и техники на объекте можно через защищенный канал от МТС при помощи компьютера, а также через приложения для смартфонов.

"До Семаковского месторождения с мая по ноябрь можно добраться только вертолетом. Благодаря видеонаблюдению от МТС, мы можем присутствовать на объекте виртуально, экономя бюджет компании. В планах - подключение интеллектуальных датчиков, которые сделают коммуникацию с промыслом еще более эффективной", - отметил директор департамента информационных технологий СК "РусВелдинг" Максим Демчук.

Нововведение позволяет в режиме реального времени координировать работу сотен сотрудников за тысячи км из центрального офиса компании в Москве.