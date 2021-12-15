Хабенский рассказал о работе над фильмом "Чемпион мира" в интервью "КиноРепортеру"

ТАСС, 15 декабря. Актер Константин Хабенский рассказал журналу "КиноРепортер" о работе над фильмом "Чемпион мира", где он сыграл роль Виктора Корчного, сразившегося за мировую шахматную корону с Анатолием Карповым. Интервью с Хабенским опубликовано в итоговом выпуске "КиноРепортера" в 2021 году, рассказали во вторник представители журнала.

"30 декабря в российский прокат выходит фильм студии ТРИТЭ Никиты Михалкова "Чемпион мира" о знаменитом поединке между шахматистами Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Роль последнего исполняет Константин Хабенский, который дал эксклюзивное интервью в новом выпуске журнала "КиноРепортер". В нем известный актер и народный артист РФ рассказал, почему в итоговой версии картины нет нескольких интересных сцен, как опыт и удача помогают не замечать свой возраст, а также о том, что любой режиссер, подобно барону Мюнхгаузену, должен уметь создавать свои миры и увлекать в них других людей", - говорится в сообщении, распространенном "КиноРепортером".

В интервью также затронуты события, связанные с театральной деятельностью Хабенского, в частности, его назначение художественным руководителем МХТ им. Чехова и совместная работа с режиссером Виктором Крамером на сцене "Современника"‎.

В итоговом номере журнала представлены и материалы о других громких театральных назначениях, в том числе приходе Владимира Кехмана на должность генерального директора МХАТ им. Горького. "Сложно прогнозировать, какими путями теперь пойдут каждый из театров, но выбранный ими курс вполне может привести к перестройке российской театральной системы в целом", - считают в "Кинорепортере".

"Киноиндустрия в порядке"

Также отмечены зарубежные успехи российского кино: в 2021 году призы в Каннах получили ленты "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Почтальон" Клима Тукаева, а картина "Совесть" Алексея Козлова удостоена трех наград на фестивале в Шанхае.

"В 2021 году необычайно много российских картин участвовало в престижных международных кинофестивалях, а значит, индустрия в порядке", - считает основатель и главный редактор "КиноРепортера" Мария Лемешева, ее слова приводятся в сообщении.

Не прошла мимо кинокритиков и совместная с Белоруссией и Германией картина "Уроки фарси", которая собрала $6,1 млн(в т.ч. 5,5 млн в Китае). Из других достижений - "Вызов"‎ Клима Шипенко впервые в мире частично снят на Международной космической станции. Отмечен также экспериментальный конкурс мэрии Москвы, давшей гранты восьми фильмам, в которых популяризируется российская столица.

Netflix приходит в Россию

По данным "КиноРепортера", наибольшей популярностью на стриминговых сервисах пользовались сериалы "Мейр из Исттауна", "Девять совсем незнакомых людей" и "Локи", абсолютный же рекорд по числу просмотров у "Игры в кальмара".

Из российских работ отмечается успех сериалов "Вампиры средней полосы", "Хрустальный", "Пищеблок", "Самка богомола", "Контейнер", "Полицейский с Рублевки", "Содержанка". Кроме того, Netflix объявил о начале съемок первого своего российского сериала - "Анна К", его режиссерами станут Наталья Меркулова и Алексей Чупов.

"Стриминговые сервисы стали полноценными игроками рынка, доказав, что для создания шедевров уже не обязательно ехать в Голливуд - именно об этом говорит в интервью "КиноРепортеру" звезда "Содержанок" Александра Ребенок", - отмечает Лемешева.