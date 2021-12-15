ПСБ и ТПП помогут малому бизнесу участвовать в проектах диверсификации ОПК

ТАСС, 15 декабря. Банк ПСБ и Торгово-промышленная палата РФ договорились о сотрудничестве, которое будет способствовать взаимодействию представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) с организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для реализации проектов диверсификации. Об этом в среду сообщили в пресс-службе банка.



"Вместе с ТПП РФ мы поможем инновационным высокотехнологичным организациям из сегмента МСБ выстроить эффективный диалог и наладить совместную работу с предприятиями оборонного сектора и запустить успешные проекты по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения", - заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, которого цитирует пресс-служба.



Как отметил президент ТПП Сергей Катырин, слова которого также приводятся в сообщении, у оборонного комплекса страны большой производственный и интеллектуальный потенциал. Помочь предприятиям ОПК наладить выпуск продукции гражданского назначения может отечественный инновационный и высокотехнологичный бизнес. "Торгово-промышленная палата России совместно с ПСБ будет работать над выстраиванием продуктивного диалога между предпринимателями и оборонными предприятиями для реализации их совместных проектов", - сказал Катырин.



В пресс-службе ПСБ напомнили, что предприятия ОПК реализуют масштабную программу диверсификации в рамках поставленной президентом задачи довести долю производимой гражданской продукции и товаров двойного назначения к 2025 году до 30% от общего объема производства, а к 2030 году - до 50%.