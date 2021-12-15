В Заксобрании Свердловской области прошел региональный этап Рождественских встреч

ТАСС, 15 декабря. Опыт работы межфракционной депутатской группы Госдумы по защите христианских ценностей обсудили в ходе регионального этапа Рождественских встреч в Законодательном собрании Свердловской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе парламента региона.

"В Екатеринбурге в рамках проходящего регионального этапа Рождественских чтений состоялась встреча главы Екатеринбургской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с председателем ЗССО Людмилой Бабушкиной и депутатами регионального парламента. Участники встречи обсудили опыт работы межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей, действующей в Государственной Думе с VI созыва", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, ранее длительное время возглавлявший данное депутатское объединение, рассказал, что группа объединяет несколько десятков депутатов. Депутаты и представители епархии обсудили важность подобной депутатской группы, деятельность которой способствует сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей.

"Это действительно важно иметь сообщество, которое будет многие ценности христианские поднимать, обсуждать. Это своего рода нравственная оценка тех решений, которые принимаются в представительном органе власти в тех или иных случаях", - сказала Людмила Бабушкина.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил полезность такого объединения.

"Среди депутатского корпуса я знаю множество носителей традиционных христианских ценностей: людей верующих, людей, которые любят свою малую родину, любят свою церковь, любят нашу страну, нашу родину. И когда каждый по отдельности является носителем такого рода ценностей, это хорошо, но когда усилия складываются вместе, когда они складываются организованно, то получается организованная сила добра. Я не сомневаюсь, что вектор такой силы будет действовать и в нашем обществе и принесет больше добра в нашу жизнь", - сказал митрополит Евгений.