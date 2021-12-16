Фестиваль культур "Вокруг света" прошел в крупнейшем экономическом вузе Урала

ТАСС, 16 декабря. Фестиваль культур "Вокруг света" прошел 15-16 декабря в крупнейшем экономическом вузе Урала – Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ).

По словам ректора Якова Силина, фестиваль позволяет приобщиться к разным культурам, традициям, верованиям, стать добрее и лучше понимать друг друга. "Здесь – студенты из 24 стран Африки, многих стран Европы, представители больших и малых народов России, благодатной и благодарной земли – только в Свердловской области проживает в мире, дружбе, любви и согласии 160 народов. Символично, что 2021 год завершается в нашем университете таким мероприятием дружбы и культуры", - сказал Силин на торжественной церемонии открытия. Отдельно он поблагодарил коллег из 11 вузов Свердловской области, чьи студенческие группы, педагоги и представители руководства принимают участие в фестивале.

Объединяя мир

В торжественном открытии фестиваля культур "Вокруг света" приняли участие и представители руководства зарубежных дипмиссий в Екатеринбурге – Великобритании, Чехии, Люксембурга, Италии. Генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Силвия Шимковичова пожелала фестивалю успехов, а университету и студентам – дальнейшего расширения отношений с другими странами, народами и вузами. "Мы – один мир, и дружба - самый большой актив. Когда будет дружба, мы победим пандемию и все будет хорошо", - сказала дипломат.

Вице-консул Генерального консульства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Джуди Кпогхо отметила, что очень важно каждой культуре находить взаимодействие друг с другом и с помощью этого решать проблемы. "Это дает возможность увидеть мир глазами тех, кто живет в других регионах, поставить себя на их место. Спасибо за фестиваль, вы все прекрасны", - сказала вице-консул.

За два дня студенты из России, стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока участвовали в разнообразных мастер-классах, кулинарных баттлах, выставке подворий различных стран и народов. Так, представители Ассоциации иностранных студентов Екатеринбурга в ходе мастер-класса "Лепка пельменей" и кулинарного баттла "Лепим-варим" соревновалась в искусстве приготовления русских пельменей - участниками стали пять команд иностранных студентов разных институтов и курсов.

"Идея заворачивать мясо в тесто приходила в голову представителям самых разных стран и народов. Но именно в России она легла в основу традиционной кухни. Примерно в XIV - XV веке это блюдо появляется на Урале вместе с традицией лепить пельмени всей семьей. Когда все родственники вместе и готовят, и едят, это сплачивает. И потом, вместе - вкуснее. Лично я могу есть пельмени хоть каждый день! Они мне не надоедают", — рассказал инженер кафедры технологии питания УрГЭУ Илья Каржавин, проводивший мастер-класс.

В ходе фестиваля студенты крупнейшего экономического вуза Урала участвовали в мастер-классах по танцам народов Грузии, бисероплетению, резьбе по дереву, народному ремеслу, национальным украшениям, рисованию хной и других, а также в качестве зрителей, танцоров, певцов и декламаторов приняли участие в творческих выступлениях национальных делегаций.

О фестивале

В 2021 году традиционный ежегодный фестиваль культур "Вокруг света" прошел в УрГЭУ в шестой раз. Мероприятие организовано при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области, НКО "Молодежь Евразии", Уральского государственного экономического университета, Ассоциации иностранных студентов Екатеринбурга. Фестиваль позволяет студентам из разных стран глубже познакомиться с культурой и традициями друг друга, отмечают организаторы.

Об университете

Уральский государственный экономический университет - крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 160 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.