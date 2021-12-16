ПСБ будет участвовать в оптимизации сборов таможенных платежей

ТАСС, 16 декабря. Банк ПСБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого займутся оптимизацией системы сбора таможенных платежей, а также электронного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом в четверг сообщили на сайте ПСБ.

"Соглашение с ФТС России будет способствовать как реализации комплексной социальной политики для личного состава службы, так и развитию финансовых инструментов в целом для участников ВЭД", - отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.

Он также подчеркнул, у банка накоплен большой опыт в международном бизнесе. ПСБ обеспечивает клиентам доступ к необходимым финансовым инструментам, в том числе онлайн, и постоянно адаптирует механизмы поддержки участников ВЭД, которые направлены на повышение эффективности их бизнеса. "ПСБ также заинтересован в расширении лимита на таможенные гарантии - мы видим большой спрос со стороны предприятий на этот вид банковских продуктов", - сказал Фрадков.

В пресс-службе рассказали, что с начала 2020 года ПСБ провел более 100 тыс. таможенных платежей корпоративных клиентов, в рамках установленного лимита выдал порядка 14 млрд рублей таможенных гарантий. В банке также отмечают рост количества и объемов таможенных платежей физических лиц-клиентов банка, основная масса которых проводится с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений банка.