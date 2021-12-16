На Среднеуральском медеплавильном заводе открыли уникальную паротурбинную установку

ТАСС, 16 декабря. В ПАО "Среднеуральский медеплавильный завод" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Ревда Свердловской области) торжественно открыли паротурбинную установку для использования парового потенциала котлов-утилизаторов обеих печей Ванюкова. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

Заключение энергосервисного договора с ООО "Штарк Энерджи Ревда" о строительстве на территории завода паротурбинной установки было получено в феврале 2019 года. Проект реализован по схеме BOT-контракта: строительство паровой турбины на средства инвестора с последующей передачей объекта в аренду предприятию на 12 лет. Затем турбина передается в собственность завода для дальнейшей эксплуатации. Объем инвестиций на реализацию проекта составил порядка 590 млн рублей.

Паротурбинная установка будет вырабатывать электроэнергию и тепло за счет пара, получаемого при производстве черновой меди в котлах-утилизаторах печей Ванюкова. Сейчас избыточный пар уходит в атмосферу. Паровая турбина будет дополнительно вырабатывать для предприятия 53,5 млн кВтч электрической и 35 тыс. Гкал тепловой энергии в год. Реализация данного проекта позволит повысить энергоэффективность производства и снизить объем приобретаемой предприятием электроэнергии.

"Данный объект не только вырабатывает электроэнергию, но и использует тот пар, который уходил буквально в трубу, – подчеркнул генеральный директор УГМК Андрей Козицын. – Мы получаем замкнутый цикл. Этот проект – настоящий прорыв, и он будет востребован и на других предприятиях УГМК". Гендиректор УГМК поблагодарил всех, кто участвовал в проектировании и возведении паротурбинной установки, особо подчеркнув вклад компании "Штарк".

Паротурбинная установка – это второй проект, который реализован компанией "Штарк" на СУМЗе в рамках энергосервисного договора по схеме BOT-контракта. Первым объектом стала газопоршневая мини-ТЭЦмощностью 21,5 МВт, тепловой мощностью 17,9 Гкал/час, введенная в эксплуатацию в декабре 2014 года. Оба источника собственной генерации в сумме будут вырабатывать 40% электрической энергии от общего потребления Среднеуральского медеплавильного завода.

"Всего для УГМК мы реализовали уже три проекта, и каждый из них интересный и нестандартный – электростанции надо было вписать в имеющуюся промышленную инфраструктуру, спроектировать под нужд конкретного производства. Это потребовало большой координации, чтобы согласовать все процессы, и это у нас с УГМК получается очень хорошо. Самое современное оборудование с максимальным на сегодняшний день КПД поставлено со всего мира: Италии, России, Китая, Германии и других. Но главное в этом проекте – возможность использования вторичных ресурсов", – рассказал коммерческий директор ООО "Штарк Энерджи Ревда" Михаил Дубасов.

"С запуском паровой турбины мы продвинемся по всем направлениям – в плане как энергоэффективности, так и энергобезопасности. Это комплексный подход в решении производственных задач, который будет применяться и в дальнейшем при реализации следующих проектов", – отметил директор СУМЗа Багир Абдулазизов.

О предприятии

ПАО "Среднеуральский медеплавильный завод" - один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота, медный концентрат.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. Компания производит цинк, медь, выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.