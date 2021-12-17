Naumen: "Ингосстрах" является лидером страхового рынка по качеству обслуживания

ТАСС, 17 декабря. По итогам исследования доступности и качества обслуживания российских страховых компаний, проведенного компанией Naumen, "Ингосстрах" признан лидером в голосовом и цифровом каналах. Исследование охватило 69 крупнейших страховщиков России - лидеров по сбору страховой премии в 2020 году, занимающихся обслуживанием физических лиц.

Исследование проводилось в период с октября по ноябрь 2021 года. "Ингосстрах" продемонстрировал высокий уровень доступности контакт-центров. По результатам исследования "Ингосстрах" получил высокую оценку качества обслуживания согласно показателю FCR (First Contact Rate) - 97% из 100%. Также, авторы отметили большое количество цифровых каналов, в которых ведется обслуживание операторами - пять. При этом, итоговая оценка качества консультаций, предоставляемых в цифровых каналах "Ингосстрахом", более чем в два раза превышает оценки конкурентов.

"Активно развивая дистанционные каналы, мы уделяем особое внимание качеству обслуживания клиентов. "Ингосстрах" регулярно становится лидером в области цифровизации бизнес-процессов: мы стремимся обеспечить клиентам максимально удобное обслуживание с использованием технологичных каналов взаимодействия. Исследование Naumen это подтвердило, чем мы, безусловно, гордимся", - отметил директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса СПАО "Ингосстрах" Сергей Мруз.

Компания Naumen - российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Исследование доступности и качества обслуживания в контактных центрах российских страховых компаний проводится Naumen регулярно с 2015 года. Основу исследования составляет массовый обзвон по методу Mystery Client, который совершают операторы аутсорсингового контактного центра ГРАН.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.