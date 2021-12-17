"Газпром-медиа Радио" и ДГТУ откроют в Ростове-на-Дону радиостанцию для молодежи

ТАСС, 17 декабря. О запуске новой радиостанции рассказали топ-менеджеры "Газпром-медиа" в рамках круглого стола "Развитие медиаобразования в региональном вузе: кооперация бизнеса и университета" (12+), организованного факультетом МКиMT ДГТУ.

"На базе Донского государственного технического университета и филиала "Газпром-медиа Радио" в Ростове-на-Дону мы откроем инновационную радиостанцию для молодежи, - заявил генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин на круглом столе "Развитие медиаобразования в региональном вузе: кооперация бизнеса и университета". - В ростовском филиале уже работают и "Авторадио" (12+), и "Юмор FM" (12+), и Радио ENERGY (12+), но в тренде цифровой трансформации, которой сегодня следует наш холдинг, необходимо иметь серьезное представительство в цифровой среде. Этим требованиям отвечает самое технологичное радио страны Like FM (12+). Совместный проект с уважаемым во всем мире университетом - новое слово в медиаразвитии. Вопрос не только в том, что в городе появится новая творческая единица, которая улучшит информационно-музыкальный фон. Радио - серьезная наука, а интеграция в цифровую среду - уже часть нашего аудиопотребления. ДГТУ поможет отрасли воспитать кадры, исходя из новых реалий. Фраза "кадры решают все" сейчас актуальна как никогда, ведь уровень образования во всем мире снижается, а вместе с ним снижаются и нормы культуры, в том числе, медиакультуры. Современным медиа нужны кадры, способные перестроить общество. Здесь не поможет никакой государственный контроль, должен быть контроль внутренний, внутренняя цензура, а это - качественное образование".

Соглашение о сотрудничестве "Газпром-медиа" и ДГТУ подписали 15 декабря.

"Наш холдинг охватывает все сегменты медиаиндустрии, мы постоянно находимся в поиске новых сфер, новых идей для расширения бизнеса и удовлетворения постоянно меняющихся запросов аудитории, в поиске эффективных инструментов для реализации текущих проектов. И здесь очень важен творческий потенциал команды, поэтому мы крайне заинтересованы в привлечении молодых специалистов и креаторов, уже владеющих практическими навыками, - отметила заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Юлия Голубева. - Сотрудничество с Донским университетом продолжит расширяться. Уверена, все больше точек соприкосновения мы будем находить, использовать синергетический эффект в работе, усиливая общие бизнес-процессы и дополняя экспертизу друг друга".

Создание партнерской радиостанции на базе ДГТУ и филиала ГПМ Радио в Ростове-на-Дону - лишь первое объединяющее звено, уверен ректор ДГТУ, член-корреспондент РАО, доктор технических наук, профессор Месхи Бесарион Чохоевич: "Газпром-медиа" становится нашим партнером по многим направлениям, не только образовательным. Это и практика, и трудоустройство. Факультет медиакоммуникаций и мультимедийных технологий ДГТУ имеет хороший авторитет, его выпускники востребованы на рынке труда, и, думаю, наши студенты и преподаватели найдут практическое применение на новом радиоканале".

Круглый стол "Развитие медиаобразования в региональном вузе: кооперация бизнеса и университета" организовал факультет медиакоммуникаций и мультимедийных технологий ДГТУ, главной целью которого является развитие новых направлений креативных индустрий через формирование ответственных, творческих и готовых к постоянному саморазвитию профессионалов в медиакоммуникациях. Факультет, учрежденный университетом совместно с медиагруппой "Южный Регион", работает уже порядка 10 лет, и за это время проделана большая работа, открыты новые направления.

"Многие наши сотрудники работают на ведущих позициях в университете, и дивиденды, которые мы получаем - классные специалисты и проекты, - констатировал президент ГК "Южный Регион", заведующий кафедры массовых коммуникаций и мультимедийных технологий университета, председатель правления фонда "Медиапарк Южный Регион - ДГТУ" Георгии Кудинов. - Ростовский регион держит сильную позицию по ряду направлений: это сельское хозяйство, машиностроение, ветроэнергетика. Но как бы они ни развивались, все большую часть начинают захватывать невесомые экономики, креативные технологии, сохранение человеческого капитала. ДГТУ мог бы стать центром развития современных технологий - IT и медиа. Сегодня у нас есть все возможности создать мощный технологический центр в Ростовской области, и это соответствует духу инженерного и технического университета".