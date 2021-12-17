МТС и Третьяковская галерея открыли проект по созданию цифрового ботанического атласа

ТАСС, 17 декабря. На онлайн-платформе флагманского благотворительного проекта МТС "Поколение М" стартовала новая конкурсно-образовательная программа по изобразительному искусству для детей и подростков. Школьники в возрасте от 11 до 18 лет могут пройти бесплатный обучающий курс на тему ботанической иллюстрации от педагогов Третьяковской галереи.

"Третьяковская галерея – один из ключевых и давних партнеров МТС, вместе мы запускаем уже четвертую образовательную программу и конкурс по изобразительному искусству для одаренных детей. Наша главная задача не только открывать ребятам со всей страны равные возможности для творческого развития, независимо от места жительства и социального статуса семей, но и заинтересовывать их классическим искусством, учить понимать его. Для этого мы каждый год выбираем разные темы образовательных курсов и ищем оригинальные способы представить работы победителей", - прокомментировала директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

В формате видеоуроков мастера расскажут об особенностях жанра, а также научат изображать растения акварельной краской. Вдохновляться школьники будут творчеством скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной: узнают интересные факты об ученице Родена, самом ярком представителе стиля модерн в скульптуре, и даже побывают на виртуальной экскурсии в ее доме-мастерской, который в настоящее время находится на реставрации.

"За годы сотрудничества с МТС мы познакомили участников "Поколения М" с разными течениями искусства и мотивировали их творить на темы авангарда, пейзажной живописи и даже космоса. В этом году мы решили обратиться к довольно специфическому жанру - ботанической иллюстрации. Растения играют важнейшую роль в природе и жизни человека, но, к сожалению, зачастую люди даже не знают названия тех, что годами стоят на подоконнике. Мы рассчитываем, что совместная обучающая программа с МТС не только вдохновит ребят на изучение природы родного края, но и станет напоминанием о том, что каждый цветок и растение – настоящее произведение искусства, которое необходимо беречь", - отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Художники также получат возможность поучаствовать в создании цифрового ботанического атласа России, который будет представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции "Ночь искусств" в Третьяковской галерее. В него войдут работы победителей всероссийского конкурса, открытого МТС и музеем. Для участия необходимо в любой технике создать эскиз рисунка растения родного края и загрузить фото или скан на сайт "Поколения М".

"В прошлом сезоне эскизы детей легли в основу мультимедийной инсталляции на тему искусства в космическом пространстве, а в этом - лучшие изображения войдут в цифровой ботанический атлас России, который увидит вся страна в стенах легендарной Третьяковской галереи. Это значит, что юным художникам предстоит не только продемонстрировать таланты, но и познакомить зрителей с уникальной флорой своей малой Родины. На мой взгляд, такая задача поможет сформировать ответственное отношение школьников к окружающей среде и пробудить интерес к экологии в целом", - добавила Елена Кохановская.