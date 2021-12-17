Райффайзенбанк получил первую международную оценку ESG-зрелости

ТАСС, 17 декабря. Международное рейтинговое агентство ISS ESG присвоило Райффайзенбанку рейтинг C-. Банк вошел в топ 20% мировых банков с высокой ESG-зрелостью. Участники рейтинга оценивались по более чем 100 отраслевым параметрам в области устойчивого развития.

"Такая оценка от ISS ESG - это большая гордость для нас и высокое признание наших усилий в реализации стратегии устойчивого развития. В 2022 году мы продолжим работу по совершенствованию практик в области корпоративного управления, экологической и социальной ответственности. Мы планируем развивать портфель ESG продуктов и услуг, чтобы оказать всестороннюю поддержку нашим клиентам", - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковскими продуктами, Райффайзенбанк.

В 2021 году портфель продуктов Райффайзенбанка, ориентированных на финансирование устойчивого развития, пополнился сделками, привязанным к ESG-рейтингам и показателям эффективности в области устойчивого развития, а также "климатическим" кредитом. Кроме того, Райффайзенбанк выступил co-организатором зеленых облигаций Правительства Москвы и первых в России "переходных" облигаций.

Ранее Райффайзенбанк вошел в категорию "золотых" работодателей по версии Forbes, получив оценку "золото" за экологические инициативы, "серебро" - за социальные и "бронзу" - за качество корпоративного управления.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк - один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА", Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является одним из ведущих корпоративных и инвестиционных банков на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 тыс. сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.