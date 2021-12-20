ПСБ инициировал проект повышения финансовой грамотности для женщин-инвесторов

ТАСС, 17 декабря. /ТАСС/. Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова выступила с инициативой запустить проект "Женское лидерство в инвестициях" для повышения финансовой грамотности женщин и стимулирования их к инвестиционной деятельности. Такое предложение она озвучила на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, сообщила в пятницу пресс-служба ПСБ.

"Вера Подгузова приняла участие в заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. Для повышения финансовой грамотности среди женщин-инвесторов она предлагает реализовать проект "Женское лидерство в инвестициях". Среди инициатив в рамках этого проекта - проведение бесплатного регулярного образовательного online курса по повышению финансовой и инвестиционной грамотности женщин в регионах России, а также разработка самостоятельной интернет-страницы по работе с инвестициями с доступной и полезной информацией, интегрированной с порталом Евразийского женского форума", - говорится в сообщении.

По словам Подгузовой, на фоне быстрого развития инвестиционной инфраструктуры и с учетом эффекта низкой базы инвестирование набирает популярность среди женщин, открывая новые возможности для накоплений и получения пассивного дохода, доля женщин-инвесторов растет и в России, и в мире. Подгузова отметила, что по количеству женщин-инвесторов Россия находится на втором месте в мире. Что касается инфраструктуры, то с 2016 года банки начали активно внедрять мобильные приложения для инвестиций, и уже к 2018 году процесс покупки и продажи акций был максимально упрощен, что привлекло большое число частных инвесторов.

"Растущий тренд на увеличение числа женщин-инвесторов подтверждается данными ПСБ: за два года доля женщин, которые приобретают активы через "ПСБ Инвестиции", выросла более чем вдвое. В то же время есть и сдерживающие факторы: в первую очередь, это недостаток знаний об инвестициях, являющийся основным стоп-фактором развития рынка. Однако при этом именно женщины уделяют больше внимания получению новых знаний в области финансов. Поэтому именно повышение финансовой грамотности будет являться одним из наиболее существенных импульсов увеличения доли успешных женщин-инвесторов в России", - цитирует пресс-служба Подгузову.

Она заявила о необходимости ежегодного комплексного исследования, которое бы выявляло ценности, мотивацию и настроения женщин-инвесторов как социальной группы и определяло потенциал роста инвестиционного рынка в регионах. Кроме того, по мнению Подгузовой, повышению финансовой грамотности помогли бы такие интерактивные мероприятия, как подготовка специальной инвестиционной зоны в рамках очередного Евразийского женского форума, а также организация тематической сессии "Женщины-инвесторы в России" в рамках ежегодного Форума ПСБ "Просто капитал", проведение которого намечено на март 2022 года.