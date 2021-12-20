Уральский завод противогололедных материалов наращивает объемы производства мелкой фасовки

ТАСС, 20 декабря. Уральский завод противогололедных материалов (ООО "УЗПМ", входит в бизнес-сообщество WTG) наращивает объемы производства средств борьбы с наледью в мелкой фасовке. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новой автоматизированной линии, оснащенной современным роботизированным комплексом немецкого производства Haver & Boecker, сообщили в пресс-службе компании.

"Реагент в мелкой фасовке ориентирован на новый для предприятия сегмент - розничные продажи. Покупатели могут приобрести его в крупных торговых сетях и использовать для противогололедной обработки небольших площадей - придомовой территории, дорожек, мест для стоянки автомобилей", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что новая автоматизированная линия позволяет значительно повысить производительность и качество в сравнении с другими способами фасования, минимизировать затраты времени для изменения параметров производства разных видов реагента, сократить сроки отгрузки противогололедных материалов потребителям и улучшить условия работы производственного персонала. Также оборудование обеспечивает глубину линейки за счет широкого диапазона настроек по размерности мешка от 10 до 50 кг. Обслуживание и контроль линии требует особых компетенций и знаний, перед началом работы на установке для сотрудников проводят соответствующее обучение.

"Высоко оценена и экологичность фасовочной линии. Небольшое количество пыли, возникающее при производстве, собирается фильтром в специальный контейнер для дальнейшей переработки или утилизации. В этом сезоне предприятие планирует выпустить до 20 тыс. тонн противогололедного материала в мелкой фасовке", - сказано в сообщении.

"Сегодня мы совершенствуем технологические процессы, находим более эффективные решения, которые позволяют минимизировать технологические потери и повысить качество продукции. Создание высокотехнологичных рабочих мест и рост компетенций кадрового состава позволяет ставить новые задачи по наращиванию мощности до объемов, которые требует от нас современный рынок противогололедных материалов. Новая автоматизированная линия открывает новые возможности для предприятия: объем выпуска основного продукта предприятия в мелкой фасовке будет увеличен на 50%", - сказал генеральный директор ООО "Уральский завод противогололедных материалов" Дмитрий Пылев.

О предприятии

ООО "УЗПМ" - одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 млн тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки "БИОНОРД". Продукция поставляется в более чем 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов "100 лучших товаров России", "Российское качество", "Экология XXI века", имеет всю необходимую разрешительную документацию: Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, Паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации "Промтехстандарт".

В составе основных производственных активов ООО "УЗПМ" - производственная площадка в г. Краснокамск Пермского края и на территории Индустриального парка "ТОС" г.Долгопрудный Московской области.