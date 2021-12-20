Исторические фотографии ТАСС о космосе впервые перевели в NFT-токены

ТАСС, 20 декабря. Информационное агентство России ТАСС совместно с компанией ПСБ Инновации и Инвестиции запустили первый в России NFT-проект (6+), главной темой которого стали выдающиеся достижения отечественной космонавтики. Более 30 архивных снимков фотокорреспондентов агентства были переведены в NFT-токены через блокчейн-платформу Binance и представлены в цифровом формате на выставочной площадке фабрики "Красный Октябрь".

"ТАСС обладает богатейшей исторической фотоколлекцией с начала ХХ века. Кадры, запечатлевшие развитие и освоение космонавтики, - одни из самых популярных и узнаваемых во всем мире. Это наша гордость. Проект с ПСБ Инновации и Инвестиции дает возможность агентству преобразовать уникальные свидетельства эпохи в современные цифровые продукты, увековечив их с помощью блокчейн-технологий. Тем самым мы подарим вторую жизнь работам наших известных фотожурналистов. ТАСС находится в постоянном развитии, наша задача - оперативно отвечать на запросы рынка, предлагая партнерам новые высокотехнологичные форматы медиаконтента", - сказала коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова.

"В этом проекте мы объединили самые обсуждаемые темы 2021 года - NFT-искусство, космос как одну из важных составляющих Года науки и технологий, цифровизацию. Это то, что востребовано сегодня и будет успешно развиваться в будущем. Мы как инновационное направление банка видим в развитии цифровых финансовых продуктов и услуг один из приоритетов для своей работы на будущий год. Выставка NFT-фото - это своего рода символичный старт нового направления", - отметил вице-президент ПСБ, генеральный директор ПСБ Инновации и Инвестиции Алексей Назаров.

NFT (невзаимозаменяемый токен) представляет собой уникальный цифровой актив, который содержит идентификационную информацию о реальном или виртуальном объекте, а также подтверждает права собственности на цифровой контент. Широкое развитие NFT-токены получили в начале 2021 года вместе с развитием криптографического искусства.

ПСБ Инновации и Инвестиции - новое направление в Группе ПСБ. Компания курирует инновации и развитие небанковских сервисов.