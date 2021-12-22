"Ингосстрах" застраховал сотрудников БДТ им Г.А. Товстоногова по договору ДМС

ТАСС, 22 декабря. Компания "Ингосстрах" заключила договор добровольного медицинского страхования для сотрудников Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) - одного из ведущих театров России и Санкт-Петербурга.

Договор добровольного медицинского страхования между "Ингосстрахом" и БДТ имени Г.А. Товстоногова заключен впервые. Условиями договора предусмотрено страховое покрытие по программам "Экстренная стационарная помощь", а также "Экстренная стационарная помощь на территории России".

"Это наш первый опыт сотрудничества с Большим драматическим театром, и я очень рад, что "Ингосстрах" теперь может предоставлять услуги по добровольному медицинскому страхованию сотрудникам театра. Наша компания очень ответственно относится к клиентам, и поэтому мы постоянно совершенствуем программы, в том числе, и добровольное медицинское страхование. Надеюсь, что наше партнерство с БДТ будет продолжаться", - отметил директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова - один из ведущих театров России, основанный в 1919 году в Санкт-Петербурге. С 2013 года художественный руководитель БДТ - режиссер Андрей Могучий. БДТ ведет открытый диалог на темы, волнующие современное общество, сохраняя кредо, заложенное еще в начале 1920-х поэтом Александром Блоком, одним из создателей театра. В репертуаре БДТ - постановки ведущих российских и европейских режиссеров (Андрей Могучий, Ян Фабр, Люк Персеваль, Томи Янежич, Константин Богомолов, Андрий Жолдак, Виктор Рыжаков, Иван Вырыпаев), спектакли по произведениям современных драматургов, в том числе, написанным специально для БДТ работы молодых режиссеров.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.