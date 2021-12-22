Выпускница кафедры графики анимации УрГАХУ получила приз на фестивале "Кинопроба"

ТАСС, 22 декабря. Подведены итоги XVIII Международного фестиваля-практикума киношкол "Кинопроба", одним из соорганизаторов которого традиционно выступил Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ) наряду с АНО "Д.К-Киноклуб" и Свердловской областной организацией Союза кинематографистов России. В течение пяти дней в Ельцин Центре и Доме кино в Екатеринбурге прошли конкурсы фильмов, мастер-классы, воркшопы, встречи с режиссером Сергеем Урсуляком и другими экспертами, ряд других мероприятий. Церемония награждения победителей и вручение статуэток состоялась в кино- конференц-зале Ельцин Центра.

"Приз за лучший анимационный проект - "Сестры" получила выпускница кафедры графики анимации Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александра Гарайс", - рассказали в университете.

В УрГАХУ гордятся победой своей выпускницы. Кафедра готовит специалистов в области анимации и компьютерной графики с 2002 года. Ее основатели и ведущие мастера - лауреаты Государственной премии профессор Оксана Черкасова и профессор Алексей Караев - выпускники Высших режиссерских курсов мастерской Юрия Норштейна и Федора Хитрука. "Архитектурный университет готовит одних из лучших художников анимационного кино. Фестиваль "Кинопроба" в Екатеринбурге дает возможность оценить уровень подготовки наших студентов и предоставляет площадку для профессионального обмена", - отметила Черкасова.

В университете добавили, что традиционно сильную художественную и постановочную подготовку учащихся обеспечивают лучшие преподаватели города. "За эти годы на кафедре сложился творческий коллектив энтузиастов-единомышленников. Кроме обязательных предметов - рисунка и живописи - преподаются такие уникальные профессиональные дисциплины, как история анимации, история кино, драматургия фильма, художественная постановка, актерское мастерство, основы пластического движения, технология производства анимационных фильмов, основы кинопроизводства, фотоискусство, операторское мастерство, компьютерная графика, основы монтажа, звуковое оформление фильма, мультипликат, общий курс композиции, мастерство художника анимации и компьютерной графики", - рассказали в УрГАХУ.

Победа выпускницы - далеко не единственная в активе кафедры. Ее сотрудники участвуют в международных кинофестивалях, сотрудничают с зарубежными школами анимации: Токийским государственным университетом (Япония), Институтом анимации г. Цзилинь (Китай), Школой визуальных искусств L'écoleCeruleum г. Лозанна (Швейцария), Школой LaPoudrière г. Валанс (Франция) и другими.

Конкуренция среди участников "Кинопробы" была высокая. На двух статусных площадках столицы Урала прошли показы-презентации фестивалей и студий из Армении, Португалии, Эстонии, Польши, Кыргызстана, Чехии. За пять дней состоялось более 30 онлайн и оффлайн мероприятий. Конкурсные и внеконкурсные показы посетили более 3 тыс. зрителей.

В рамках фестиваля для студентов университета были проведены мастер-классы режиссера, художника и аниматора из Белоруссии Михаила Тумели и российского режиссера, художника и аниматора Леонида Шмелькова, рассказали в университете.

Об университете

Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ) - российское высшее учебное заведение в сфере градостроительства, архитектуры, дизайна, изобразительного искусства. Основан в 1972 году как Свердловский архитектурный институт, расположен в Екатеринбурге. В университете работали и продолжают работать академик и члены-корреспонденты РААСН, доктора архитектуры, заслуженные архитекторы России. Здесь развивались научные школы: истории архитектуры и искусства Урала, архитектуры семиотики, философии архитектуры, архитектуры климатологии, уральская школа дизайна. В структуре Университета - пять факультетов и один институт.