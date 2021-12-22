Количество ежедневных операций ГОЗ в ПСБ превысило 50 тыс.

ТАСС, 22 декабря. ПСБ, являющийся опорным банком для российского ОПК, сопровождает порядка 70% контрактов гособоронзаказа. Количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа, проводимых ПСБ, в пиковые дни [2021 года] превысило 50 тыс. в день. Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

В пресс-службе добавили, что с начала 2021 года ПСБ увеличил объем сопровождаемых государственных контрактов на 30%, количество открытых отдельных счетов - на 40%.

Отмечается, что ПСБ оптимизирует работу в условиях роста объема обслуживаемых оборонных контрактов: работает контакт-центр по вопросам банковского сопровождения таких контрактов; пять специализированных расчетных центров в регионах охватывают клиентов на всей территории России и обеспечивают бесперебойное открытие счетов и расчеты по ним; переведено в онлайн открытие второго и последующих счетов по гособоронзаказу; автоматизирован ряд контрольных процедур проверки платежей и механизм информирования об исполнении госконтракта.

"В следующем году ПСБ планирует так же наращивать объемы сопровождения операций гособоронзаказа и ожидает расширения цепочек кооперации и появления новых исполнителей. Банк продолжит обеспечивать бесперебойное проведение расчетов и оптимизировать процессы банковского сопровождения, в том числе внедрять дополнительные электронные сервисы", - рассказала вице-президент ПСБ, руководитель блока по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа Светлана Дмитриева, ее слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что в рамках методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа специалисты ПСБ провели в 2021 году 12 обучающих вебинаров для клиентов госпоборонзаказа из всех федеральных округов.