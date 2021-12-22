Применение ИИ в здравоохранении обсудят на деловом форуме "Точка кипения - Центр Алмазова"

ТАСС, 22 декабря. Группа компаний ЦРТ и СберМедИИ (обе компании входят в экосистему Сбера) выступят организаторами круглого стола "Искусственный интеллект в медицине: преодолеть барьеры, чтобы помочь пациентам и врачам" в рамках делового форума "Точка кипения - Центр Алмазова" 24 декабря в Санкт-Петербурге (18+).

В ходе проведения круглого стола к обсуждению будут представлены вопросы цифровой трансформации в медицине, нормативно-правовое регулирование применения искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, также участники обсудят ключевые тенденции развития цифрового здравоохранения.

CEO группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский сообщил: "По данным ResearchAndMarkets, объем мирового рынка AI-технологий в здравоохранении по итогам 2020 года достиг $4,2 млрд. Мы уже создали продукт на основе ИИ - Voice2Med, который позволяет заполнять медицинские протоколы голосом. Разработали виртуального ассистента для медучреждений, который может записать на прием к врачу, напомнить о приеме, проконсультировать по подготовке к процедурам или перенести прием на другую дату. Наша дальнейшая стратегия развития - создание полноценного виртуального ассистента врача, который позволит с помощью голоса не только заполнять документы, но и запрашивать информацию из медицинской информационной системы, управлять инфраструктурой клиники, уточнять информацию из баз данных и сервисов AI, поддерживая медицину - одну из ключевых отраслей, способствуя развитию в России и в мире лучших технологических решений".

Компания СберМедИИ в рамках цифровизации медицины разработала медицинский цифровой диагностический центр (MDDC). Платформа работает на базе ИИ и включает в себя более 50 продуктов. Самыми востребованными стали алгоритмы по выявлению социально-значимых заболеваний: "КТ Легких", "КТ Инсульт", умный помощник врача "ТОП-3". На платформе врачи из любой точки страны в онлайн-режиме могут направлять на "цифровой консилиум" данные исследований и получать консультации и помощь при постановке диагнозов по широкому спектру направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования.

Генеральный директор СберМедИИ Игал Зак отметил: "В СберМедИИ большой опыт применения алгоритмов нейросетей в здравоохранении, наши коллеги также генерируют новые идеи, продукты, которые успешно работают в системе здравоохранения. Поэтому, главная цель совместной дискуссии - выработать план дальнейших действий для развития ИИ в России, найти пути решения для преодоления административных, технических барьеров".

"Точка кипения - Центр Алмазова" создана при поддержке АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представляет собой интерактивное пространство коллективной работы, где каждый может организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях на базе сервиса Leader-ID, учить и учиться в профессиональных сообществах, собрать команду для реализации проекта, найти экспертов или инвесторов.

Присоединиться к программе делового форума можно в режиме онлайн, доступ к круглому столу для слушателей предоставляется бесплатно: спикеры расскажут о новых возможностях применения ИИ, предложат совместные решения для дальнейшего развития индустрии в сфере здравоохранения.