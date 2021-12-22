В Москве прошла пресс-конференция, посвященная общественным предложениям по внедрению РОП

ТАСС, 22 декабря. В Москве прошла пресс-конференция, посвященная общественным предложениям по внедрению расширенной ответственности производителей (РОП). Участники мероприятия обсудили направления работы Федерального экспертного совета (ФЭС), общественную позицию в отношении РОП, мероприятия и акции в поддержку реформы РОП.

Председатель ФЭС, председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов сообщил: "Федеральный экспертный совет, созданный волонтерскими НКО экологической направленности, начал свою работу с анализа ситуации с отходами ТКО, которые мы как волонтеры собираем на многочисленных субботниках. Мы сформулировали свои предложения в "дорожную карту" по внедрению расширенной ответственности производителей и будем отстаивать свои требования и позиции, в том числе волонтерскими акциями. Мы понимаем, что мусор в лесах и на берегах - результат недоработки производителей и операторов отходов. Мы также предлагаем производителям обратить внимание на успешные практики сбора и переработки отходов, реализуемые многочисленными НКО и тиражировать их в регионах присутствия.

Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения экологических инициатив "Волонтеры экологи" Адам Калиматов поделился: "В целях реализации принципа "Загрязнитель платит" в течение следующего года мы организуем экологические субботники в 50 регионах страны, волонтеры будут сортировать собранный мусор и фиксировать принадлежность к определенным брендам. И по итогам аудита мы выпустим "Мусорный рейтинг крупнейших загрязнителей".

Начальник управления "Корпоративная социальная ответственность" общероссийской общественной организации "Городские реновации" Анна Чигарина рассказала о социально-экологическом проекте "Мастерская ресайклинга", поддержанным ПАО "СИБУР Холдинг". В рамках проекта уже построено пять оборудованных мастерских по переработке пластика, где каждый желающий может увидеть полный цикл переработки и своими руками сделать новый предмет.

"Мастерская ресайклинга" - это успешный кейс взаимодействия бизнеса и общества, который наглядно показывает цепочку возврата пластиковой упаковки в полезный оборот. И он нуждается в масштабировании и поддержке со стороны государства и производителей, только так мы сможем выстроить систему. Это может стать новой возможностью, в том числе для бизнеса, с точки зрения поддержки социальных инициатив общественного сектора. Подобные мастерские могут появляться в учебных заведениях, общественных пространствах, торговых центрах. Также они могут стать площадкой для малых предпринимателей, которые занимаются изготовлением продукции из вторсырья", - добавила Анна Чигарина.