В КНР представили список важнейших научно-технических достижений страны в 2021 году

ТАСС, 23 декабря. Медиакорпорация Китая составила список важнейших научно-технических достижений страны в уходящем году. Об этом сообщили ТАСС в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Китайскую глобальную телевизионную сеть (CGTN).

В Китае в 2021 году отмечается множество достижений в науке и технике, говорится в сообщении. В перечень попал китайский реактор за мировой рекорд по продолжительности искусственной термоядерной реакции. Также в списке - космическая станция страны, которая теперь может принимать тайконавтов на длительное время. Еще один участник этого рейтинга - зонд "Тяньвэнь-1", совершивший посадку на Марсе.

Кроме того, в списке отмечена китайская вакцина против коронавируса за высокую эффективность, которую она показала по итогам третьего этапа клинических испытаний. Помимо этого, в перечень попали разработанный китайскими специалистами способ получения крахмала из углекислого газа, прототип квантового компьютера и начало добычи газа на первой в стране глубоководной платформе.

Замыкают список обнаруженный китайскими физиками фотон с самой высокой из когда-либо наблюдавшихся энергией, лунный грунт, доставленный на Землю зондом "Чанъэ-5", а также беспилотный батискаф "Хайдоу", впервые погрузившийся на глубину в 10 тыс. 907 м.