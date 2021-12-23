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Калининская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии

АЭС выработала 33,375 млрд кВт*ч электроэнергии и до конца года планирует выдать в единую энергосистему страны еще порядка 947 млн кВт*ч
Калининская АЭС Пресс-служба Калининской АЭС
Описание
Калининская АЭС
© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 23 декабря. ​​​​​Калининская АЭС 22 декабря 2021 года досрочно выполнила годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 33,375 млрд кВт*ч. Такого количества достаточно для обеспечения потребления регионов, входящих в состав Центрального Федерального округа России, в течение полутора месяцев.

"Калининская АЭС входит в число российских атомных станций, вносящих наибольший вклад в производство электроэнергии. Она генерирует более 15% от всего объема электроэнергии, выработанной на АЭС концерна "Росэнергоатом", - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев. Он добавил, что до конца года атомная станция планирует выдать в единую энергосистему страны еще порядка 947 млн кВт*ч.

Ежегодно Калининская АЭС производит более 80% всей электроэнергии вырабатываемой в Тверской области. При производстве аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 17 млн тонн углекислого газа. Поэтому атомная энергетика является одним из самых безопасных, эффективных и экологичных способов генерации в мире.

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