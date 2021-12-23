Стажера Молодежной балетной программы приняли в балетную труппу Большого театра

ТАСС, 23 декабря. Один из участников Молодежной балетной программы, которая проводится Большим театром и компанией "Ингосстрах", официально принят в штат Большого театра. Акиб Анвар добился впечатляющих результатов и в ближайшее время примет участие в балете "Щелкунчик".

Всего за пять месяцев талантливому выпускнику Академии русского балета им. А.Я. Вагановой удалось раскрыть свой талант и из стажера Молодежной балетной программы стать частью легендарной балетной труппы. Ради участия в Молодежной балетной программе будущий артист отказался от всех предложений и приехал на просмотры в Москву. После прохождения вступительных испытаний последовали два месяца усиленной учебы и подготовки, в результате которых Акиб Анвар исполнил партию в балете "Дочь фараона". В настоящее время Анвар уже репетирует партию Испанской куклы в балете "Щелкунчик". По словам артиста, балет всегда будет для него на первом месте, а выступать в Большом театре было самой заветной мечтой.

"Вначале стажировки я очень волновался, потому что не знал, что меня ждет, смогу ли справиться. Теперь я бесконечно счастлив присоединиться к балетной труппе Большого театра. Когда ты на сцене, нужно всегда быть на высоте, второго шанса не будет. Поэтому каждый артист задает себе один вопрос: выложился ли я на 100%? Я благодарен педагогам и руководству театра, которые так много сделали для нас. Очень рад, что есть такие компании, как "Ингосстрах", которые поддерживают молодых артистов в стремлении реализовать свой талант. Я не хочу быть лучше кого-то, я хочу быть лучше себя", - отмечает артист Большого театра Акиб Анвар.

"Быть стажером Молодежной балетной программы - это уникальный шанс для молодых и талантливых артистов, возможность заявить о себе на легендарной сцене одного из лучших театров мира. А поддерживать ребят в их стремлениях - наша общая задача. Я невероятно рад, что программа дает результаты, это вдохновляет нас совместно с нашим партнером "Ингосстрахом" на новые проекты в области искусства. Хочу пожелать участникам удачи и никогда не сдаваться на пути своего профессионального совершенствования", - прокомментировал художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

"Прекрасно, что программа дает видимые результаты. Мы как генеральный спонсор Большого театра поздравляем Акиба Анвара с таким важным этапом на его творческом пути. Я уверен, что его пример вдохновит молодых талантливых ребят по всей стране, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы их поддержать", - заявил генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

За годы сотрудничества "Ингосстрах" и Большой театр реализовали множество значимых культурных проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски. С 2019 года "Ингосстрах" является генеральным спонсором театра.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.