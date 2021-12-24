"Россия" внедряет новую бортовую систему развлечений

ТАСС, 24 декабря. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот"), делая ставку на перспективные решения и цифровизацию, приступила к модернизации флота, оснащая воздушные суда новой стриминговой бортовой системой развлечений.

Широкий спектр информационно-развлекательных решений будет доступен на персональных мобильных устройствах пассажиров. Перелет станет более комфортным, а ощущения в самолете - такими, как дома, когда используется привычный экран личного смартфона, планшета или ноутбука. Новая бортовая система развлечений появится на рейсах "России" уже к новогодним праздникам.



Современный и многофункциональный портал RPORTAL.aero будет доступен с любого персонального устройства. Он включает в себя не только максимально расширенный контент - фильмы, сериалы, аудиокниги и подкасты, телешоу и спортивные программы, но и возможность двусторонней онлайн-коммуникации с экипажем - вызов бортпроводника стал удобнее и быстрее, а выбрать более комфортное место в салоне самолета можно прямо на борту в одном из новых разделов портала.



Главной новинкой новой бортовой системы развлечений стал раздел с информацией о рейсе и экипаже - теперь через портал на своем персональном устройстве пассажиры смогут в режиме реального времени познакомиться со всеми членами экипажа, которые обслуживают рейс, в том числе получить информацию о командире воздушного судна. Кроме того, каждый путешественник по желанию может оставить отзыв о совершенном полете, экипаже или качестве сервиса на борту.



Для всех пассажиров доступна свежая пресса в электронном формате - популярные глянцевые издания, деловые и общественно-политические, спортивные и детские, а также актуальные публикации средств массовой информации на иностранных языках, включая английский, немецкий, китайский и арабский. Для юных путешественников предусмотрен раздел с детским контентом. Добавлена информация о бортовом меню, которая позволяет ознакомиться с предоставляемыми на борту блюдами, а для пассажиров бизнес-класса - сделать заказ еще до взлета.



В перспективе планируется значительно расширить набор предоставляемых услуг и максимально персонифицировать обслуживание, добавив эксклюзивности при взаимодействии с каждым пассажиром. Уже в ближайшее время появятся уникальный контент популярных онлайн-кинотеатров, существенно увеличится количество аудиокниг, лекций, подкастов и квестов известных и любимых многими брендов, а также можно будет совершать покупки в электронном магазине на борту. Летать с "Россией" не только комфортно и безопасно, но и интересно.



Чтобы подключиться к порталу, нет необходимости скачивать дополнительные приложения, однако для некоторых устройств на платформе Android нужна предварительная активация в браузере. Новая стриминговая бортовая система развлечений будет внедрена на всех воздушных судах авиакомпании "Россия", в том числе и на самолетах отечественного производства Superjet 100 и МС-21, которые начнут поступать во флот в 2022 году. Пользоваться новой бортовой системой можно будет на всех рейсах авиакомпании, включая короткие региональные.



Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Является крупнейшим эксплуатантом самолетов отечественного производства Superjet 100 и широкофюзеляжных Boeing 747-400. Также во флоте "России" полеты совершают лайнеры иностранного производства семейства Airbus A320, Boeing 737, Boeing 777. "Россия" участвует в международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe Travel и отмечена знаком "Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге / Safe Travels SPB". Авиакомпания является лидером среди российских авиаперевозчиков по уровню безопасности полетов по версии немецкого исследовательского центра JACDEC, получила максимальную оценку по безопасности среди авиакомпаний мира по версии международного рейтингового агентства Airline Ratings, заняла лидирующее место среди отечественных перевозчиков в международном рейтинге Safe Travel Score.