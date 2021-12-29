Бизнес-диалог "Башкортостана - Турции" состоялся в рамках Международной недели бизнеса

ТАСС, 29 декабря. Башкирия давно установила тесные взаимоотношения с турецкой стороной и каждый год наращивает их эффективность, констатировали участники двустороннего Бизнес-диалога, состоявшегося в рамках форума "Международная неделя бизнеса - 2021" в Уфе 16 декабря.

"Республика Башкортостан и Турция хотят быть близкими партнерами. Это определено не только внешнеэкономическим курсом, но и нашей культурной целостностью. В регионе уже работают предприниматели из Турции, со стороны Правительства Республики Башкортостан мы обеспечиваем комфортные условия для их деятельности", - отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

Сейчас регион занимает пятое среди субъектов РФ место по объему субсидирования, поступающего из Турции. В будущем году экономические связи между двумя республиками должны укрепиться, выразила уверенность министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана.

В 2021 году товарооборот между Россией и Турцией по сравнению с 2020 годом увеличился на 52%, сообщил торговый представитель РФ в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, отметив, что одним из локомотивов развития двусторонних торговых связей как раз является Башкортостан. "Очевидно, что промышленный и экономический потенциал региона может внести еще больший вклад в развитие отношений России и Турции", - спрогнозировал он.

Пандемия сильно повлияла на внешнюю торговлю Башкортостана: в 2020 году ее объем сократился на 18%, сообщил торговый атташе Турции Исмет Озкан. Впрочем, добавил он, в 2021 году ситуация выровнялась за счет прироста экспорта более чем на 30%. Наибольшим спросом, по его словам, у турецких потребителей пользуется произведенная в Башкортостане продукция машиностроения и нефтехимической отрасли.

"Башкортостан всегда для Турции представлял стратегический регион. Это означает, что вклад каждого из участников форума огромен, но это не предел для двусторонних отношений", - заявил Озкан.

Турция стратегически ориентирована на расширение сотрудничества с Башкортостаном и в сфере малого и среднего бизнеса - в частности, на увеличение товарооборота за счет открытия тематических технологических центров и стимулировать кооперацию предпринимателей, помогая им координировать усилия, отметил заместитель руководителя Управления по поддержке МСП Турции Реджеп Кылынч.

"Башкортостан является для нас очень важным местом и обладает большим потенциалом для развития благотворных отношений между Россией и Турцией. Ресурсный потенциал здесь высокий - и это то, над чем стоит работать", - заявил он.

Показатели торговли между Турцией и Башкортостаном, по словам генерального директора и собственника Турецкой текстильной компании Ахмета Алтуноза, свидетельствуют об имеющемся потенциале их увеличения в 2022 году. Представитель турецкой делегации подчеркнул важность проведения совместных мероприятий, которые способствовали бы увеличению товарооборота и выходу на рынок новых игроков.

Форум "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее" проходит в Уфе 15-18 декабря при участии представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран. Сессии и пленарные заседания, включенные в программу форума, посвящены актуальным вопросам развития бизнеса - привлечению инвестиций, выходу производителей на экспортные рынки, механизмам продвижения и повышения эффективности бизнеса, экологичности производства, применению современных технологий (в том числе беспилотных) и др. В рамках форума состоятся церемонии вручения наград в различных сферах бизнеса. На полях мероприятия запланированы деловые встречи и подписание соглашений.