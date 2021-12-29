ТМК реализовала масштабный стрит-арт проект в семи городах России

ТАСС, 29 декабря. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) реализовала в регионах своего присутствия масштабный художественный стрит-арт проект, посвященный 20-летию компании. В семи городах России приглашенные художники создали муралы - цветные изображения на стенах зданий или сооружений. Арт-объекты на тему экологичного производства появились в Волжском, Каменске-Уральском, Орске, Первоуральске, Полевском, Таганроге и Челябинске.

В проекте приняли участие известные художники Вячеслав Moff, Masha Masha, Денис Петров, Антон Аист, команда MES CREW и другие, которые для каждого города разработали индивидуальные эскизы графических изображений. Главная идея проекта - важность экологической ответственности - воплощена в семи произведениях, построенных на авторских художественных образах. Их главные герои - растения, насекомые, объекты природы, сотрудники и трубная продукция заводов ТМК.

Работа над проектом продлилась с сентября по декабрь. Над созданием масштабных рисунков художники трудились в целом более 500 часов. Координатором и оператором проекта выступила команда Галереи Синара Арт в Екатеринбурге - одной из крупнейших выставочных площадок Урала, которая фокусируется на современном искусстве региона и международных проектах.

"За четыре месяца реализации этого масштабного проекта проделана огромная работа в семи городах присутствия ТМК. Это было бы невозможно без искренней поддержки местных властей, жителей и заводчан. Стрит-арт-проект позволил не только продемонстрировать ценности компании, но и преобразить городское пространство, привнести в него яркие краски и подарить теплые воспоминания о лете. Также результаты творчества приглашенных художников помогли сделать акцент на локальной идентичности каждого города, напомнить, насколько важен труд заводчан и подчеркнуть устойчивую репутацию ТМК как экологичной и социально ответственной компании", - отметил директор по общественным связям и коммуникациям ТМК Илья Житомирский.

В рамках празднования своего 20-летия в 2021 году ТМК реализовала ряд проектов в области искусства. Помимо стрит-арт проекта компания организовала в регионах присутствия показ уникальной театрализованной постановки "Производство как искусство" российского режиссера Василия Бархатова. Спектакль, который посмотрели более 18 тыс. человек, получил "серебро" международного фестиваля ивент-индустрии Bea World Festival. Проект занял второе место в номинации B2I (business to internal), в которой участвовали корпоративные ивент-проекты для внутренней аудитории.