ТАСС, 29 декабря. Стартовал прием заявок на IX Молодежный космический форум "Семихатовские чтения", который ежегодно проводит АО "НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова" (НПОА, Екатеринбург, входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). В 2022 году его темой станет 80-летие НПО автоматики. В пресс-службе предприятия отмечают, что вся актуальная информация по мероприятию представлена в группе форума "ВКонтакте".

"В 2022 году форум традиционно пройдет по пяти секциям. Две инженерных секции – ракетно-космическая и гражданская (радиоэлектроника и вычислительные системы в технике, ракетостроение, системы управления в ракетно-космической технике, компьютерное (техническое) моделирование, робототехника и кибернетика, аддитивное производство). Две секции естественных наук, одна – физика, химия и материаловедение (умные и композиционные материалы), биология, астрономия, отдельно – математика, способы и методы управления в динамических системах, алгоритмы, информатика и программирование, а также гуманитарная – история науки и техники, ракетостроения, космодромов, история НПО автоматики и разработок предприятия, жизнь и деятельность академика Н.А. Семихатова, космос как культура, футурология и проекты о будущем", - рассказали на предприятии.

Также организаторы сообщают о турнире по робототехнике и 3D-моделированию в рамках форума. Чтобы выставить свою команду на участие в этих соревнованиях, нужно отправить заявку до 1 апреля на электронную почту turnir.robototehnika@yandex.ru.

"Победители форума получают ценные призы и подарки, а за первое место в турнире по робототехнике и 3D-моделированию участникам вручат 3D-принтер. Все школьники, прошедшие отбор для защиты своих работ, получат поощрительные призы. Участие в форуме бесплатное. Победители основных секций "Семихатовских чтений" традиционно поедут на космодром, где увидят пуск ракеты-носителя", – сказано в сообщении.

Организаторы также уточняют, что заявки принимаются до 28 февраля, а до 31 марта нужно представить полный текст проектной работы с чертежами, слайдами и другими необходимыми материалами. "До завершения работы авторы могут запрашивать экспертизы и консультации у наших специалистов", – добавили на предприятии.

Участвовать в "Семихатовских чтениях" организаторы приглашают не только школьников из Свердловской области, но и из ближайших регионов РФ. Финал форума традиционно состоится в апреле в Екатеринбурге.

О форуме

Молодежный космический форум "Семихатовские чтения" (12+) проходит с 2014 года. Это один из элементов комплексной программы "Уральская инженерная школа", направленной на раннюю профориентацию, а также выявление одаренных детей. НПО автоматики ежегодно проводит форум в апреле, к участию приглашаются школьники 12-18 лет. Форум получил свое название в честь Николая Семихатова.

Николай Александрович Семихатов (1918-2002) – главный конструктор систем управления всех советских баллистических ракет подводных лодок ВМФ СССР и ряда оперативно-тактических ракет сухопутных войск, выдающийся ученый в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов. Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, академик АН СССР.

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Создает системы управления российской ракеты-носителя "Союз-2". Входит в состав Госкорпорации "Роскосмос".