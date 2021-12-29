В рамках председательства России в Арктическом совете в 2021 году прошли 32 мероприятия

ТАСС, 29 декабря. 32 мероприятия состоялись в 2021 году в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах (6+), оператором которых выступает Фонд Росконгресс. Пост председателя в Совете перешел к России на два года на министерской сессии в Рейкьявике 20 мая 2021 года.

"Арктический совет - это площадка, на которой можно советоваться и вырабатывать общие позиции. Это значимая платформа для международного сотрудничества в высоких широтах, укрепления взаимодействия по ряду позиций. Всего пройдет более 100 мероприятий, в том числе по повышению благосостояния населения Арктики, включая коренные народы Севера, по молодежной политике, по вопросам экологии и адаптации к последствиям изменения климата, по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона и многим другим", - считает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Юрий Трутнев.

"Российское председательство направлено на сохранение мира, стабильности и конструктивного взаимодействия в Арктике, а также сбалансированного продвижения устойчивого развития региона в социальном, экономическом и природоохранных измерениях. Уверен, что достижение этих целей возможно только через развитие партнерства с арктическими странами, в том числе в рамках Арктического совета как ключевого формата межправительственного сотрудничества в высоких широтах", - подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

В ходе прошедших под председательством России заседаний Арктического совета, а также встреч его рабочих органов, удалось обсудить модальности совместной работы по реализации поручений министров иностранных дел, отраженных в Рейкьявикской декларации Арктического совета, а также шаги для достижения приоритетных целей Стратегического плана Арктического совета до 2023 года.

"Одно из приоритетных направлений в рамках председательства - социально-экономическое сотрудничество. То, как мы хозяйствуем в Арктике, как заботимся об этом регионе и проживающих в нем людях, привлекает внимание всего мира. Арктическая зона РФ имеет большой инвестиционный потенциал, создана система преференций, обеспечивающая ускоренное экономическое развитие. Председательство России в Арктическом совете направлено на укрепление стратегического партнерства со странами-участницами. Мы намерены и дальше поддерживать открытый и конструктивный диалог, развивать сотрудничество в целях устойчивого развития Арктики", - заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

1-2 декабря в Салехарде в гибридном формате состоялось пленарное заседание Совета. Делегаты из восьми стран-членов Арктического совета, шести организаций коренных народов Арктики-постоянных участников Арктического совета, представители рабочих органов Совета, а также более тридцати государств и организаций - наблюдателей рассмотрели вопросы сотрудничества между коренными народами Арктики и арктическими регионами, а также обсудили устойчивое социально-экономическое развитие Арктики и возможности для укрепления сотрудничество молодежи региона. Особое внимание было уделено текущим и новым проектам шести рабочих групп Арктического совета и Экспертной группы по черному углероду и метану. Были представлены ход реализации проектов и совместные решения по таким вопросам, как лесные пожары, воздействие изменения климата на арктические экосистемы, влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на здоровье коренных народов и других жителей Заполярья. Следующее пленарное заседание пройдет в мае 2022 года в Архангельске.

"Взаимодействие с нашими партнерами на площадке Арктического совета вновь подтвердило важность поиска совместных решений и выработки коллективных подходов по таким вопросам, как смягчение последствий и адаптация к изменению климата, повышение устойчивости к воздействию таяния вечной мерзлоты, обеспечение устойчивого социально-экономического развития Заполярья с особым акцентом на учет интересов проживающих в высоких широтах людей, анализ возникающих вызовов и угроз, поддержка молодежи и коренных народов Севера, включая реализацию проекта по цифровизации их культурного и лингвистического наследия. Это лишь немногие вопросы, которыми уже занимаются рабочие группы Арктического совета, чем вносят значительный вклад в реализацию стратегического видения Совета, отраженного в соответствующем Плане до 2030 года" - отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В концепции российского председательства в качестве приоритетных направлений сотрудничества выделены повышение благосостояния населения региона, включая коренные народы Севера; защита окружающей среды и адаптацию арктических экосистем к изменению климата; стимулирование социально-экономического развития; укрепление АС и его роли в качестве ключевого международного механизма управления в высоких широтах.

В рамках направления программы российского председательства, посвященного человеческому измерению, состоялись такие мероприятия, как Конференция по привлечению кадров в Арктику, круглый стол на тему "Реализация международного проекта "Дети Арктики"", а также Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока "Российский Север". Прошел первый Форум молодых лидеров из стран-членов Арктического совета, а также завершилась первая добровольческая экспедиция в ямальскую тундру "Explore Yamal".

Возможности развития отдельных направлений международного природоохранного сотрудничества в высоких широтах и внедрения природосберегающих технологий обсудили на площадке Конференции по биоремедиации арктического побережья, Конференции по зеленой энергетике в Арктике, а также деловой программы в рамках масштабного межведомственного комплексного опытно-исследовательского учение по выполнению мероприятий по защите арктических территорий от чрезвычайных ситуаций. Отдельное внимание в этой связи уделялось и развитию международного арктического научного сотрудничества. В этом году состоялась встреча по координации научных исследований в Арктике.

Роль устойчивого социально-экономическое развитие Арктики как ключевого фактора повышения благосостояния жителей высоких широта, включая коренные народы, стала сквозной темой Конференции по освоению шельфа Северного Ледовитого океана, Международного семинара по развитию малой авиации в Арктике, а также III Северного форума по устойчивому развитию. Впервые под эгидой председательства в Арктическом совете обсуждалась проблематика обеспечения в эпоху цифровизации права интеллектуальной собственности коренных народов на знания, культуру и языки.

Особое место в плане председательства занимала культурная программа, в рамках которой были проведены Арктический фестиваль "Териберка", V Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон", Гастрономический фестиваль северной кухни, культурный фестиваль "Птица Баренц" и другие события.

Всего план председательства России в Арктическом совете включает 116 мероприятий в 11 регионах России, которые будут продолжены в 2022 году. Запланированы форумы, конгрессы, студенческие саммиты, круглые столы, чемпионат профессионального мастерства, научно-практические конференции и экспедиции.