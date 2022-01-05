Премьера сериала "Сергий против нечисти" состоялась 5 января в онлайн-кинотеатре KION

ТАСС, 5 января. По сюжету Сергий (Роман Маякин) встал на опасную дорогу, решив бороться со злом любыми способами. При этом Сергий не прочь и подзаработать - за каждый выполненный заказ от добрых сил в лице Тетушки (Ирина Розанова) он получает материальное вознаграждение. Живет персонаж Маякина обособленно от других, предаваясь запретным наслаждениям и нередко переступая грань этики и морали.

Однажды оказавшись на охоте, Сергий попадает под "прицел" капитана полиции Кати Земцовой (Лукерья Ильяшенко). Девушка с силами зла никогда не сталкивалась и не верит в сверхъестественное, поэтому объяснения Сергия не укладываются у нее в голове. Однако им вместе придется столкнуться с порождениями темных сил и принять бой.

В первом сезоне проекта главным героям предстоит встретиться с персонажами русских сказок и мифов. У них на пути возникнут настоящий Упырь, восставший из мертвых, бессмертный Кощей и Кот-Баюн. Кроме того, на пути у напарников, каждый из которых использует свои методы борьбы со злом, встанет завистливый коллега Кати, оперативник Кракин (Дмитрий Куличков). Еще и взаимная симпатия между Сергием и Катей усложнит положение дел.

Сериал "Сергий против нечисти" будет доступен в онлайн-кинотеатре KION в двух форматах - как полнометражный фильм или как сериал с короткими эпизодами по 10-15 минут. Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко, исполнившие главные роли, воссоединились после долгих лет в новом проекте - ранее актеры играли тандем в сериале "Сладкая жизнь".

Проект режиссера-постановщика Кирилла Кузина ("Самый лучший фильм", "Бульдог-шоу", "Лондонград") - динамичный микс жанров и стилей. Балансируя на грани разных форматов, создателям удается держать зрителя в напряжении - как в коротких, ярких эпизодах, так и на протяжении всей истории, представленной в первом сезоне шоу. За ширмой мистического фэнтези зритель сможет погрузиться в атмосферу вечного противостояния добра со злом и посмотреть, кто выйдет из этого сражения победителем.

Проект с 5 января стал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

Возрастная категория сериала 18+.