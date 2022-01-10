Для посетителей Музея Победы провели около 150 интерактивных экскурсий о Битве за Москву

ТАСС, 10 января. За новогодние праздники - с 31 декабря по 9 января - в Музее Победы было проведено 144 экскурсии по экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!" (6+). За девять дней их участниками стали более 2,2 тыс. человек. Среди них - много юных посетителей, воспользовавшихся программой "Пушкинская карта".

"Я считаю, очень важно, чтобы современные москвичи, особенно молодые, те, кто родился уже в этом веке, узнали, как боролась Москва в те тяжелейшие для нее дни, увидели и прочувствовали ту эпоху", - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Интерактивная программа "Битва за Москву. Первая Победа" проходит по новой экспозиции, которая открылась в Музее Победы к 80-летию начала контрнаступления в Московской битве. На площади 1200 кв. м разворачиваются события самого сложного для города периода войны. Во время интерактивной программы, которая длится чуть больше часа, гости знакомятся с историей семьи Звонаревых, образ которой собран из множества судеб жителей столицы, и могут примерить на себя испытания, выпавшие на долю москвичей. Посетители узнают, как жила Москва от момента объявления войны до знаменательного контрнаступления Красной Армии.

Сочетание исторически достоверных декораций и панорам, проекций, голограмм, фильмов-реконструкций создает в этом уникальном музейном пространстве "эффект присутствия". Участники экскурсии оказываются в московской квартире и на станции метро, на Арбате и Красной площади, в призывном пункте и на линии обороны Москвы. Кроме того, благодаря элементам иммерсивного театра они могут пообщаться с героями событий - соседкой семьи Звонаревых, военкомом на призывном пункте, участником отряда противовоздушной обороны, сотрудником метрополитена и советским кинооператором, который снимает контрнаступление наших войск.

Всего же за новогодние праздники Музей Победы посетили почти 25 тыс. человек. ТАСС выступил информационным партнером экспозиции.