Атомный ледокол "Арктика" впервые совершил проводку судов на Чукотку

ТАСС, 10 января. Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек. Головной ледокол "Атомфлота" успешно провел три теплохода – "Юрий Аршеневский", "Инженер Трубин" и "Полар Кинг", которые доставили на Чукотку генеральный груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе, сообщил 1 января ФГУП "Атомфлот". Путь на Чукотку для ледокола стал самым дальним в восточном направлении.

"В 2021 году Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. Одним из приоритетов российского Председательства является стимулирование социально-экономического развития региона. В связи с этим особенное значение приобретает развитие инфраструктуры и устойчивого судоходства в Арктике, в том числе использование Северного морского пути в качестве транспортного коридора и обеспечение безопасной круглогодичной навигации", - подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению Председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

В частности, ледокол "Арктика" доставил груз для дальнейшей реализации масштабного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны на территории опережающего развития "Чукотка". Несмотря на суровые погодные условия строительство проекта продолжается полным ходом, сообщили в компании.

"Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более триллиона рублей – это на сто процентов увеличивает бюджет Чукотки и впервые делает Чукотский автономный округ бездотационным. Во время строительства мы планируем создание новых рабочих мест – около 11 тыс. человек, а во время эксплуатации проекта, планируется, что будут работать более пяти тысяч человек", - отметил Олег Новачук на встрече с главой государства, которая состоялась 2 декабря.

Частные инвестиции составят более 620 млрд рублей. Реализация проекта позволит увеличить производство меди в стране на 25%. На Чукотке построят круглогодичный порт, автодорогу, новые электролинии, а также появится скоростной интернет.

Для освоения месторождения начиная с 2027 года будет запущен горно-обогатительный комбинат с двумя фабриками общей мощностью 70 млн тонн руды в год. Строительство "Баимского ГОКа" включено в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года.

Реализация проекта также будет способствовать дальнейшему развитию Северного морского пути. Ожидается, что освоение месторождения увеличит грузопоток по Севморпути на 2 млн тонн. По словам Олега Новачука, ведутся переговоры с "Росатомом" о строительстве персонального ледокола, который будет обслуживать проект, и трех судов ледового класса, которые позволят круглогодично завозить грузы.

В 2021 году был установлен новый рекорд перевозок по Севморпути – более 33,5 млн тонн. Федеральный проект "Развитие Северного морского пути" предполагает создание инфраструктуры, которая будет способствовать увеличению грузопотока до 80 млн тонн в 2024 году и 110 млн тонн к 2030 году. Он входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный в соответствии с Указом Президента России.

В рамках Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах запланированы 116 мероприятий в 11 регионах России. В 2022 году состоятся форумы, конгрессы, студенческие саммиты, круглые столы, чемпионат профессионального мастерства, научно-практические конференции, экспедиции и мероприятия культурной программы. Самым масштабным мероприятием станет VI Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" (6+), который состоится 11-13 апреля в Санкт-Петербурге.

Оператором мероприятий Председательства России в Арктическом совете выступает Фонд Росконгресс.