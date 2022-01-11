Korn Ferry усиливает свою команду в России

ТАСС, 11 января. Korn Ferry, одна из ведущих международных компаний в сфере организационного консалтинга, усиливает свою команду в России новым консультантом. С 10 января к российскому офису присоединяется Ольга Литвинова в качестве руководителя практики по подбору и развитию HR-директоров.

Ольга будет фокусироваться на построении стратегических отношений с директорами по персоналу (Chief Human Resources Officers, CHRO) из ТОП-100 крупнейших компаний в России, а также реализовывать проекты по поиску CHRO и внедрению практик Korn Ferry в работу кадровых подразделений. В дополнение к найму директоров по персоналу и помощи им в создании высокоэффективных организаций Ольга будет помогать клиентам разрабатывать кадровые стратегии для достижения бизнес-результатов.

До прихода в Korn Ferry Ольга занимала руководящие HR-позиции в таких компаниях, как PepsiCo, FESCO, EVRAZ, Пулково и Деловые линии. У нее богатый опыт развития HR-функций в крупных корпорациях, в том числе по сопровождению перехода на цифровые технологии и клиентоориентированную корпоративную культуру. Ольга имеет степень EMBA в области управления Стокгольмской школы экономики.

"Обширный опыт Ольги позволит ей активно включаться в процесс разработки эффективных решений для клиентов Korn Ferry в России. Вместе мы будем решать задачи в области организационной стратегии для крупнейших российских компаний. Мы рады приветствовать Ольгу в нашей команде. Ее навыки очень пригодятся и еще больше укрепят компетенции Korn Ferry в России", - подчеркнул генеральный директор Korn Ferry в России и СНГ Ярослав Глазунов.

Это не первое усиление команды Korn Ferry в России. Только во второй половине 2021 года российский офис пополнили главы трех практик: Юлия Тен, руководитель практики Metal & Mining, Светлана Чекмазова, руководитель практики "Корпоративная культура" и Дмитрий Акопов, руководитель практики организационной стратегии.

"Россия - стратегический рынок для Korn Ferry. Korn Ferry - не просто хэдхантинговая корпорация. Мы объединяем ведущие мировые практики и опыт таких компаний, как Lominger, Hay, Miller Heiman, Pivot Leadership, Lucas Group, которые теперь являются частью Korn Ferry. Все продукты и компетенции международного Korn Ferry теперь доступны нашим клиентам в России", - отметил Ярослав Глазунов.

Korn Ferry - одна из ведущих международных компаний в сфере организационного консалтинга. С помощью Korn Ferry клиенты определяют свои организационные структуры, роли и области ответственности. Korn Ferry помогает нанимать более подходящих работников и предоставляет клиентам рекомендации по вопросам вознаграждения, развития и мотивации сотрудников. Korn Ferry также предоставляет помощь профессионалам в управлении карьерным ростом и продвижении по карьерной лестнице.