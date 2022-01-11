В Москве 11 января откроется фестиваль "Золотая маска"

ТАСС, 11 января. В Москве 11 января 2022 года начинается XXVIII Фестиваль "Золотая Маска" (12+), конкурсная программа которого в этом году продлится почти четыре месяца и завершится 20 апреля Церемонией вручения Российской Национальной театральной Премии на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Фестиваль откроет Вечер одноактных балетов Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского - "Озорные песни", "Когда падал снег", "Концерт № 5".

Прошедший театральный сезон, премьеры которого составили афишу "Золотой Маски", получился сверхнасыщенным, в том числе благодаря отложенным из-за пандемии премьерам. Поэтому и программа этого года, отобранная двумя экспертными советами, - одна из самых масштабных и представительных за всю историю Фестиваля: 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций. Имена лауреатов будут определены решением двух составов Жюри, в которые вошли известные режиссеры, актеры, художники, хореографы, дирижеры и драматурги, среди которых: Адольф Шапиро, Лариса Гоголевская, Юрий Квятковский, Дарья Мороз, Виталий Коваленко, Антон Гетьман, Федор Леднев, Лика Рулла и многие другие.

В 2022 году Фестиваль "Золотая Маска" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Генеральным партнером Фестиваля в течение уже 20 лет выступает Сбер.

Первыми спектаклями Фестиваля в Москве станут постановки Пермского театра оперы и балета им. им. П.И. Чайковского. 11 января на сцене театра "Новая Опера" пройдет Вечер одноактных балетов, а 13 января на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко - опера "Любовь к трем апельсинам" режиссера Филиппа Григорьяна.

"Озорные песни" в постановке Антона Пимонова, возглавившего в 2020 году балетную труппу Пермского театра. отмечена экспертами "Золотой Маски" сразу в трех номинациях: "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа балетмейстера/хореографа", "Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре". Балетный критик и эксперт Фестиваля Анна Гордеева: "В “Озорных песнях” нет поддающегося пересказу сюжета - есть игра с музыкой, элегантные хореографические шуточки, острые акценты. Антон Пимонов, выросший в хореографа в Мариинском театре, где идет немалое количество постановок Джорджа Баланчина, транслирует в своих одноактных балетах абсолютное уважение к (нео)классике, почтение к классической красоте". Балет "Озорные песни" стал первой работой Антона Пимонова в Пермском театре.

В рамках вечера на сцене театра "Новая Опера" будут также показаны балет "Когда падал снег" хореографа Дагласа Ли, получивший Премию "Золотая Маска" в 2016 году, и балет "Концерт № 5" Антона Пимонова, вошедший в Лонг-лист Премии "Золотая Маска" 2022 года.

Конкурсную программу Фестиваля продолжит еще одна постановка Пермского театра - опера "Любовь к трем апельсинам" в постановке режиссера Филиппа Григорьяна, представленная в семи номинациях.

"Режиссер Филипп Григорьян и драматург Илья Кухаренко радикально переделали историю, нашли далекие, но работающие ассоциации. Новое либретто "Апельсинов" повествует об эксперименте в лаборатории, а визуальное оформление - отсылает осведомленных к сериалам платформы HBO. Все это дает опере заговорить на языке стримингов и сложных драм, объяснять произведения публике, которая предпочла театр бинджвотчингу", - рассказывает о спектакле театральный критик и член экспертного совета по музыкальному театру Тата Боева.

12 января жюри музыкального театра также увидит балет "Postscript" продюсерской компании "MuzArts", ставший результатом работы прославленных хореографов Соль Леон и Пола Лайтфута. В постановке приняли участие солисты балетной труппы Большого театра Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Денис Савин и другие.

15 января Воронежский театр оперы и балета покажет на Фестивале свою версию оперы "Свадьба Фигаро" в постановке режиссера Михаила Бычкова. Время действия оперы перенесено в начало ХХ века после окончания Первой мировой войны, что радикально меняет концепцию произведения и привычное зрительское восприятие.

Генеральный партнер Фестиваля "Золотая Маска" - Сбер.

Генеральный информационный партнер - ТАСС