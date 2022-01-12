Юбилейные спектакли в Театре Олега Табакова пройдут 12 января

ТАСС, 12 января. "В один день, 12 января 2022 года, сразу два спектакля Театра Олега Табакова отметят свой юбилей. На новой сцене театра на Сухаревской в сотый раз будет сыгран спектакль Евгения Писарева "Кинастон" (18+) по пьесе Джеффри Хэтчера, а на Исторической сцене в 250-й раз будет идти спектакль Миндаугаса Карбаускиса "Рассказ о счастливой Москве" (16+) по прозе Андрея Платонова". Об этом сообщает пресс-служба Театра Олега Табакова.

Премьера спектакля "Рассказ о счастливой Москве" состоялась в 2007 году. "Рассказ о счастливой Москве" принес Миндаугасу Карбаускису и Ирине Пеговой премии "Золотая Маска". Из первого состава спектакля на сцену в этот день выйдут трое – Ирина Пегова (Москва Ивановна Честнова), Алексей Усольцев (Виктор Васильевич Божко) и Яна Сексте (Девушка). Совсем немного до 250-го спектакля не дожил замечательный артист Александр Воробьев, исполнитель роли Комягина. Любовь человека к человеку и человека к человечеству, хрупкость жизни, легко ломающейся под напором обстоятельств, горечь освобождения от иллюзий и счастье служения высокой идее - наполняют сложную и противоречивую вселенную героев Андрея Платонова, перенесенную на сцену Миндаугасом Карбаускисом. Настоящее счастье отдельного человека будет неполным без счастья всеобщего. Так считают Москва Честнова, девушка с "громким сердцем" и механик Сарториус. Это понимают многие персонажи Платонова, для которого эта мысль стала основополагающей в творчестве.

Спектакль Евгения Писарева "Кинастон" стал последним спектаклем, который принимал Олег Павлович Табаков. Премьера состоялась в сентябре 2017 года и стала одной из первых на новой сцене Театра на Сухаревской. С ноября 2020 года роль Эдварда Кинастона вместо первого исполнителя заглавной роли Максима Матвеева играет Юрий Чурсин. А вот Аня Чиповская, исполнительница роли Маргарет Хьюз, Виталий Егоров – Карл Второй, Анастасия Тимушкова – Нелл Гвинн, Артур Касимов – Сэмюэл Пипс и многие другие артисты, исполнители ролей в этом многонаселенном спектакле, выйдут на сцену в сотый раз. Эдвард Кинастон – реальная историческая личность XVII века, актер, достигший небывалой популярности исполнением женских ролей. Женщинам путь на сцену был закрыт. И вот в одночасье мир переменился. Указ короля предписывает женские роли играть только женщинам! Публика спешит увидеть небывалое чудо, позабыв прежних кумиров. В этот поворотный момент в истории театра мы и застаем наших героев – последнего великого актера, исполнителя женских ролей Эдварда Кинастона и первую женщину-актрису Маргарет Хьюз. Новые времена в театре потребуют от них не только новых навыков, но и глубоких внутренних перемен. Не стоит ждать от спектакля исторической достоверности, а вот правдоподобие чувств и страстей зрителям обеспечено. В спектакле виртуозно смешаны фарс и трагедия, комедия и драма, высокое и низкое. С некоторой долей озорства и провокации, конечно, как и положено в театре всех времен.

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