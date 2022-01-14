Подвели итоги первого дня Гайдаровского форума "Россия и мир: приоритеты"

ТАСС, 14 января. Первый день Гайдаровского форума 2022 - "Россия и мир: приоритеты" (12+), в рамках которого прошло более 40 экспертных сессий, завершился 13 января 2022 года. Форум традиционно открыл деловую повестку года в России. Он объединил на своей площадке ведущих мировых экспертов в сферах здравоохранения, образования, экономики и финансов, руководителей органов публичной власти, представителей российской и глобальной бизнес-элиты и общественных институтов.

Письменное приветствие участникам, организаторам и гостям Гайдаровского форума-2022 направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В своем обращении он отметил: "В минувшем году нам в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить занятость, обеспечить бюджетную сбалансированность. Сегодня важно не только закрепить эти достижения, но и детально проанализировать новые тенденции, наметившиеся в последнее время в бизнесе, науке, образовании, здравоохранении, других сферах. Учесть их - в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан".

Форум проходит при поддержке Правительства Российской Федерации. Мероприятие открылось обращением Премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он подчеркнул, что площадка Президентской академии традиционно открывает деловой год в России и задает высокую планку обсуждения актуальных задач социально-экономического развития нашей страны.

Перезагрузка системы здравоохранения

Одной из ключевых тем первого дня Гайдаровского форума стало здравоохранение. Пандемия в значительной мере повлияла на жизнь россиян и их отношение к собственному здоровью. Сложившаяся за последние несколько лет ситуация потребовала принятия мер по актуализации и трансформации отечественной системы здравоохранения. Ключевые вызовы и технологические прорывы последних лет стали главными темами дискуссии "Переосмысление национальной системы здравоохранения", в которой приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Айрат Фаррахов, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко, президент ГК "МедИнвестГрупп" Сергей Нотов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Эксперты подчеркнули, что система здравоохранения нуждается в инструментах, которые действительно помогут сделать медицину доступной и повысят качество помощи пациенту.

Тема здоровья граждан, пандемии и адаптации к условиям "новой нормальности" продолжилась во время экспертной сессии "Уроки пандемии: домашнее задание для регионов", на которой выступили Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и главы регионов страны. Эксперты обсудили планы по обеспечению населения качественной медицинской помощью, подходы к вопросам защиты интересов и социальной поддержки медицинских работников. Подводя итоги сессии, Михаил Мурашко отметил, что местным властям важно сохранить экономику и социальную жизнь, но на каждом также лежит ответственность за обеспечение безопасности населения в сфере здравоохранения.

Трансформация системы образования и мотивация к обучению

О том, какое будущее ждет национальную систему образования - один из важнейших инструментов для ответа на новые вызовы, - поговорили руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева и проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Сергей Мясоедов. Эксперты пришли к мнению, что, несмотря на эволюцию и рост инноваций в сфере образования, в нем должна оставаться разумная доля консерватизма, позволяющая сохранять культурный код и передавать его следующим поколениям. Кроме того, эксперты выделили значимость равенства возможностей для каждого ребенка с точки зрения доступности качественного образования и раскрытия талантов. Позволить молодежи успешно войти в жизнь, самореализоваться, получить возможность подняться на социальном лифте, при этом одновременно оставаясь счастливым членом общества - именно такой эксперты видят ключевую цель образования.

Говоря о теме профессионального образования, ректор Президентской академии Владимир Мау отметил, что в XXI веке в образовательной сфере произошли значительные изменения: "Ключевой тренд в развитии профессионального образования, как и других отраслей человеческого капитала - это переход от продуктоцентричности к человекоцентричности. Процесс образования должен быть сосредоточен на живом человеке, а не на выполнении определенной функции - так же, как в здравоохранении лечить необходимо конкретного человека, а не абстрактную болезнь. Эффективность обучения всегда зависит от качеств конкретного человека, его мотивации и интересов, которые определенным образом сложились к настоящему моменту, но могут меняться на протяжении жизни, и это необходимо учитывать".

Кроме того, произошел значительный сдвиг в восприятии образования - современное поколение воспринимает его как инвестицию в себя, а не как обязанность. В свою очередь заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что задача университета состоит в создании среды, где есть место не только для фундаментальных знаний, но и для выбора абитуриента.

Успехи российского рынка, переход к зеленой экономике и импортозамещение

Значимым событием этого года стало 30-летие с момента возникновения российского рынка. В рамках Форума Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин вспомнили историю успеха отечественного рынка.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев поговорили о приоритетах международной кооперации и экспорта. Одной из ключевых тем дискуссии стало импортозамещение, которое позволило эффективно реализовывать Национальный проект "Международная кооперация и экспорт". По словам Дениса Мантурова, господдержка отечественных предприятий обеспечила им примерно пятую часть несырьевого неэнергетического экспорта, а рост по сельскому хозяйству и промышленности за 2021 год составил 15% и 30% соответственно. При этом эксперты добавили, что России удалось добиться значительных успехов в экспорте и кооперации за предыдущий год.

Роль инвестиционных партнерств во время пандемии в рамках Гайдаровского форума обсудили ректор Президентской академии Владимир Мау и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Во время дискуссии Владимир Мау обратил отдельное внимание на взаимосвязь государства и инвестиций: "На протяжении последних 200 лет роль государства в экономике периодически возрастала или уменьшалась, но эта роль всегда была связана с инвестициями и с обеспечением через инвестиции важнейших приоритетов стратегического развития страны. Сегодня роль государства снова возрастает, в том числе - его инвестиционная роль. Можно говорить о том, что частные инвестиции более эффективны и динамичны, однако в большинстве стран в последние годы наблюдается существенное отставание доли инвестиций от доли сбережений в ВВП. Технологии стремительно меняются, мир становится все менее предсказуемым, и частный бизнес зачастую не готов брать на себя сопутствующие риски. В этой ситуации государство может выступать как инвестор последней инстанции. Безусловно, очень важно качество инвестиционного процесса, осуществляемого государством, и здесь ключевую роль играют суверенные фонды".

Адаптивность как ключ к успешному будущему

Одним из самых важных умений для успешной самореализации в современном мире является способность адаптации к быстро меняющимся условиям. Президент, председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, а также герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Сергей Рязанский и директор Школы антропологии будущего Президентской академии Александр Асмолов выделили основные точки опоры в условиях стремительных перемен. В их число эксперты включили уверенность в себе и своей команде, а также психологическую устойчивость. При этом было отмечено, что, хотя никогда и нельзя быть на 100% готовым к неожиданным ситуациям, важно сохранять рациональный подход и анализировать свои действия.

Приоритеты развития ЖКХ

Тему развития ЖКХ и социальной инфраструктуры в беседе с директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым затронул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "У нас очень серьезные планы, и пока нам удается их выполнять, мы ввели в прошлом году рекордный объем, более 90 млн квадратных метров. Мы хотим увязать это с программами развития транспортной инфраструктуры, мобильности населения", - отметил вице-премьер. В ходе экспертного диалога он также рассказал, что одной из задач будет ежегодное улучшение жилищных условий для не менее чем 5 млн семей в России за счет продажи и покупки жилья, ремонта, получения ипотеки.

В рамках первого дня эксперты Гайдаровского форума также обсудили приоритеты развития строительной отрасли и ЖКХ, перспективы Big Data и "облачного капитализма" в России, бюджетный федерализм, принципы госслужбы будущего, качество жизни в городах России, отечественную гастрономическую карту, социальное предпринимательство, новые тренды в бизнес-образовании и ряд других тем.

Организаторами Гайдаровского форума-2022 выступают Президентская академия, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.