Третий Зимний международный фестиваль искусств в Москве пройдет с 17 января по 12 февраля

ТАСС, 14 января. В Москве с 17 января по 12 февраля пройдет уже Третий Зимний международный фестиваль искусств (6+) под артистическим руководством Юрия Башмета.

Разнообразная концертная и театральная программа охватит 12 вечеров и 7 концертных площадок столицы.

События фестиваля развернутся в самых престижных и любимых московскими слушателями местах: Концертном зале им. Чайковского, Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", театрах "Современник", "Геликон-опера", Башмет Центре и, впервые, в Малом театре. Все концерты фестиваля пройдут при строгом соблюдении противовирусных мер.

Программа Третьего фестиваля искусств гармонично сочетает в себе концертные и театральные вечера.

Традиционно фестиваль собирает признанных виртуозов и настоящих профессионалов своего дела. В этом году в Москву прилетят Рене Пепе (бас, Германия), Альбрехт Мейер (гобой, Германия), Сергей Крылов, Ави Авиталь (мандолина, Израиль), Олли Мустонен (фортепиано, Финляндия), Ксавье Де Местр (арфа, Франция), Акико Суванаи (скрипка, Япония), Клара Джуми Кан (скрипка, Корея), Радован Влаткович (валторна, Австрия). В концертах фестиваля примут участие звездные вокалисты - Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Богдан Волков, Иэн Бостридж (Великобритания).

Публике представят спектакли и музыкально-литературные действия с участием актеров театра и кино: Евгения Миронова, Константина Хабенского, Сергея Гармаша, Андрея Мерзликина, Ольги Ломоносовой и других. Как уверен маэстро Башмет, в огромном разнообразии жанров и программ фестиваля каждый слушатель найдет для себя что-то совершенно особенное. То, что останется в памяти на долгие годы как одно из ярчайших впечатлений московской зимы.

"Не верится, что в Москве будет уже третий фестиваль искусств, и одновременно огромная радость говорить о нем. Ведь это означает, что наш фестиваль продолжает расти и развиваться, что он нужен городу и нужен публике, которая приходит на наши концерты и спектакли даже в непростое с точки зрения пандемии время. В третий раз мы по-прежнему верны своим традициям, создавая программу именно фестиваля искусств, что не может меня не радовать", - отметил маэстро Башмет.

Огромную поддержку фестивалю с первых дней продолжает оказывать Правительство Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает, что фестиваль искусств Башмета вызвал большой интерес у поклонников культуры и будет радовать публику еще не один год.

Задаст тональность всему фестивалю культовый спектакль "Не покидай свою планету" (12+) по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского, показы которого состоятся на сцене театра "Современник" 17 и 18 января. Премьера этого трогательного и очень мудрого спектакля состоялась еще в 2016 году в рамках фестиваля Юрия Башмета в Сочи, и с тех пор "Не покидай свою планету" идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом, и попасть на который неизменно трудно.

Еще один спектакль, окутанный флером мистики и таинственности, и уже успевший полюбиться публике Сочи и Ярославля - "Корабль влюбленных" (12+), московская премьера которого состоится на фестивале 20 января в "Геликон-Опере". "Корабль влюблённых" - это ещё одна возможность взглянуть на миф об Орфее и Эвридике, посмотреть по-новому на тему любви и смерти вслед за главной героиней спектакля, решившей отправиться в безумное и рискованное путешествие на таинственном призрачном корабле, чтобы любой ценой найти своего возлюбленного. Главные роли в спектакле исполняют Андрей Мерзликин, Ольга Ломоносова, Григорий Сиятвинда, Надежда Лумпова. Весь вечер актерам на сцене вторит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро Юрия Башмета.

7 февраля в Большом зале консерватории московскую публику ждет пронзительный моноспектакль "Шостакович. Шекспир. Гамлет" (12+) с Евгением Мироновым, маэстро Башметом и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия". Автором идеи спектакля-концерта стал сам Евгений Миронов, для которого это уже третий опыт исполнения "Гамлета" на сцене. В новой постановке режиссера Марины Брусникиной он выступает в качестве чтеца, чье слово драматургически соединено с музыкой Дмитрия Шостаковича.

Мировой премьерой фестиваля станет спектакль "Кроткая" (12+) по мотивам одноименной повести Достоевского, который состоится на сцене Малого тетра 9 февраля. Главную роль в спектакле исполнит Сергей Гармаш, режиссер-постановщик - Виктор Крамер. За тонкое музыкальное сопровождение отвечают композитор Кузьма Бодров, маэстро Башмет и лауреат премии "Грэмми", камерный ансамбль "Солисты Москвы".

Центром концертной программы фестиваля станет, по традиции, концерт в день рождения Маэстро Юрия Башмета 24 января. Из года в год публика на этом концерте ждет необычных открытий и даже откровений, и каждый год не остается разочарованной. В этот раз слушателей ждет настоящая шкатулка драгоценностей концертной программы: Две норвежские народные мелодии Грига, Шесть народных румынских танцев для мандолины с оркестром Бартока, "Песни и пляски смерти" Мусоргского, фрагменты из оперы "Луиза" Шарпантье, а также Фантазия для фортепиано, хора и симфонического оркестра Бетховена. Поздравить маэстро с днем рождения приедут его друзья и коллеги из самых разных стран - Германии, Израиля, Финляндии и других.

Нестандартные программные решения ждут слушателей и на других концертах фестиваля. Так, 28 января в "Зарядье" прозвучат Аранхуэсский концерт испанского композитора Родриго в переложении для арфы и оркестра (солист - Ксавье Де Местр), Второй концерт Прокофьева для скрипки с оркестром в интерпретации японской скрипачки Акико Суванаи, Концерт для трубы с оркестром Арутюняна в исполнении одного из самых популярных трубачей современности Сергея Накарякова, а также Первый концерт для фортепиано с оркестром Шнитке в исполнении Ксении Башмет.

4 февраля в Концертном зале имени Чайковского маэстро Башмет представит публике вечер редко исполняемых вокальных циклов для солиста с оркестром: "Наши отцы-охотники" Бриттена с британским тенором Йеном Бостриджем в качестве солиста, и Сюиту на слова Микеланджело Шостаковича, солист - Ильдар Абдразаков.

А 1 февраля в "Зарядье" слушателей ждет концертное исполнение неумирающей классики - оперы Моцарта "Волшебная флейта" под руководством знаменитого дирижера Юстуса Франца (Германия).

На гала-концерте закрытия фестиваля 12 февраля в "Зарядье" маэстро Башмет встанет за дирижерский пульт еще одного своего коллектива - Всероссийского юношеского симфонического оркестра, который в 2022 году будет праздновать свой первый крупный юбилей - 10 лет. Компанию им на сцене составят Радован Влаткович (валторна, Австрия), Богдан Волков (баритон) и Клара Джуми Кан (скрипка, Корея-Германия).

Кроме того, два особых вечера фестиваля пройдут на площадке Башмет-центра на Большой Полянке: 30 января там состоится концерт-презентация диска с камерной музыкой современного классика, композитора Александра Чайковского. А также 19 января на этой площадке пройдет специальный марафон "День альтиста" - "Viola is my life", посвященный музыкальному соратнику маэстро Башмета - альту.

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