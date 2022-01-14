"Россети Тюмень" завершили реконструкцию объекта в Югре стоимостью более 240 млн рублей

ТАСС, 14 января. "Россети Тюмень" завершили реконструкцию подстанции (ПС) 110 кВ "Технолог" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Два силовых трансформатора подстанции по 40 МВА каждый обеспечивают энергоснабжение разрабатываемого "Сургутнефтегазом" Западно-Сургутского месторождения углеводородов и стратегического объекта - Цеха комплексной подготовки нефти. На повышение надежности электроснабжения нефтяных активов пятой крупнейшей частной компании России энергетики направили более 240 млн рублей, сообщили в пятницу в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"В ходе модернизации высоковольтного энергообъекта компания "Россети Тюмень" заменила ключевое оборудование. На ПС "Технолог", расположенной в 15 км от центра нефтедобывающей промышленности страны, энергетики установили выключатели и разъединители, проложили сети связи, а также организовали дистанционное управление коммутационными аппаратами питающего центра. Кроме того, в рамках реализации инвестпроекта энергетики построили новое здание общеподстанционного пункта управления", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что все новые элементы подстанции обладают повышенными характеристиками надежности и имеют длительный срок службы. Энергокомпания использовала на объекте два комплектных элегазовых распределительных устройства "PASS", производство которых локализовано на Урале. При выборе современных элегазовых комплексов российского производства энергетики ориентировались на высокую устойчивость оборудования к воздействиям окружающей среды и оптимизацию эксплуатационных расходов.

Сургутский филиал "Россети Тюмень" завершил работы по реконструкции питающего центра "Технолог" менее чем за два года. Модернизированный объект обеспечит потребности нефтяников в энергоресурсах и повысит надежность и качество электроснабжения добывающей промышленности Югры.