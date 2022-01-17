Компания STADA к 2023 году намерена полностью обновить автопарк для своих сотрудников

ТАСС, 17 января. Компания STADA совместно с "АЛД Автомотив" до конца 2022 года планирует заменить в общей сложности 713 автомобилей на новые автомобили от концерна Volkswagen Group на условиях лизинга.

"Мы всегда действуем как сплоченная команда. Вот уже более 125 лет компания STADA следует своей миссии - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями. Медицинские представители - это наш передовой отряд, наше лицо. От того, насколько мобильны они будут, зависит успех переговоров и дальнейшее развитие партнерской сети. Поэтому было принято решение обновить автопарк, находящийся в их распоряжении. Это инвестиции в будущее компании", - сказал Штефан Эдер, исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ.

Начиная с декабря 2021 года, сотрудники компании STADA будут передвигаться по городам России на автомобилях производства концерна Volkswagen Group. Вручение первых седанов Volkswagen Polo прошло в последнем месяце уходящего года в главном представительстве компании STADA в деловом комплексе "Империя" на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".

Обновление автопарка будет проводиться поквартально. Кроме Volkswagen Polo в списке закупаемых машин такие модели Volkswagen Group, как Skoda Kodiaq и Skoda Octavia. Все - российского производства. Наибольший объем поставок запланирован на первый квартал 2022 года - 486 автомобилей.

"Автомобили Volkswagen были выбраны нами неслучайно. Именно этой немецкой марке руководство нашей компании отдало предпочтение в стремлении сделать перемещение сотрудников по российским городам более комфортным. Нашим партнером выступает компания АЛД Автомотив, которая имеет 17-летний опыт работы в России и стала одной из первых предлагать услуги операционной аренды для корпоративных клиентов", - сообщил Денис Богомолов, вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России и СНГ.

Компания STADA является одним из крупнейших работодателей России и СНГ - коллектив насчитывает свыше 2,5 тыс. сотрудников. Среди них около 40% - сотрудники "полевых сил". Взаимодействуя с врачами и фармацевтами, они помогают развивать широкую партнерскую сеть: только в России в нее входит более 46 тыс. аптек.