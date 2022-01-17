Объявили победителей конкурса IT-проектов в рамках премии "Цифровые Вершины"

ТАСС, 17 января. На Гайдаровском форуме (12+) объявили победителей Первой национальной премии IT-проектов "Цифровые Вершины" (16+).
Приветствуя участников в рамках церемонии открытия финального этапа премии "Цифровые Вершины 2021", заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко подчеркнул: "Президент определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей. По его поручению Правительством приняты стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В этом году мы запустили новые цифровые федеральные проекты по пяти стратегическим инициативам, утвержденные Михаилом Мишустиным. В их рамках продолжим внедрять удобные сервисы для граждан и бизнеса, подключать к интернету самые труднодоступные территории России и, конечно, обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Но главная цель - не просто разработать, а создать условия для массового внедрения и использования цифровых продуктов. Это касается и малого, и среднего бизнеса, и промышленного производства, и социальной сферы. Премия "Цифровые Вершины" - это важный институт, который также помогает нам достичь этой цели. Здесь встречаются IT-разработчики и их непосредственные заказчики. Перед членами жюри стоит непростой выбор, но я уверен, что они объективно определят лучшие проекты. Желаю всем финалистам удачно представить свои решения. Успехов вам на конкурсе и в жизни".
Присутствующий на церемонии награждения первых победителей Премии Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев выразил уверенность в важности конкурса IT-проектов, в котором участвуют команды со всей страны: "Огромный интерес к IT-отрасли есть у регионов: они хотят поделиться своими лучшими практиками и получить признание своих результатов, о которых плохо знают соседи. Самое главное - что те решения, которые направили регионы и IT-компании, конечно, сформируют костяк базы лучших практик. И это все продвигает нас вперед - надеемся, что эти решения через год-два уже станут стандартом. И за это время регионы успеют придумать что-то новое. Москва у нас обычно законодатель основных инноваций. Все это точно пойдет в тиражирование. Те номинации конкурса, которые мы сегодня присудим, станут новыми планками, которые мы будем выставлять для всех регионов - к чему стремиться в следующем году".
"В финал вышли очень сильные проекты. Все они уже являются лауреатами Премии этого года. Думаю, членам жюри было действительно непросто выбрать лучших", - отметила директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС, программный директор премии "Цифровые Вершины" Лариса Катышева.
Победители премии "Цифровые Вершины 2021"
- Номинация "Лучший государственный сервис"
Единый городской идентификатор Mos.ID (Москва)
Суперсервис "Цифровое исполнительное производство" (Москва)
- Номинация "Опора Цифровизации"
Здоровье.ру - поддержка людей с хроническими заболеваниями (Санкт-Петербург)
- Номинация "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления"
Проект Единого контактного центра при Правительстве Тульской области по внедрению единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта - Голосовой робот "Николай" (Тульская область)
- Номинация "Лучшее IT-решение для школьного обучения"
Modum Education Platform (Санкт-Петербург)
- Номинация "Лучшее IT-решение для высшего образования"
Цифровой симулятор педагогической деятельности (Республика Татарстан)
- Номинация "Лучшее IT-решение для дополнительного образования"
Образовательная онлайн-платформа Учи.ру (Москва)
- Номинация "Лучшее IT-решение для энергетики"
Платформа МТС для поиска коммерческих потерь в электросетях (Республика Башкортостан)
- Номинация "Лучшее IT-решение для транспорта"
Цифровая платформа "Датапакс" - комплексное цифровое решение для общественного транспорта и пассажирской мобильности (Тверская область)
- Номинация "Лучшее IT-решение для комфортной и безопасной жизни"
Цифровой офис ЖКХ (Белгородская область)
- Номинация "Лучшее IT-решение для умного города"
Цифровой двойник города Москвы (Москва)
- Номинация "Лучшее IT-решение в области здравоохранения"
ONDOC (Санкт-Петербург)
- Номинация "Лучшее IT-решение для малого бизнеса"
СБИС-экосистема для бизнеса (Ярославская область)
Республика Татарстан стала одним из лидеров заявочной кампании премии "Цифровые Вершины". Также регион широко представлен в финале конкурса. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в кулуарах Гайдаровского форума рассказал о том, как субъект поддерживает IT-специалистов:
"Наша задача - создать комфортные условия для разработчиков. Мы создаем возможности для молодых людей не только из Татарстана - много специалистов приезжает из других регионов, из-за границы. И конкурс премии "Цифровые Вершины" очень важен, потому что можно о себе заявить, можно себя показать, и для нас большая честь участвовать в этом конкурсе. Мы открыты для всех наших коллег - к нам не только из регионов приезжают, но и из стран-партнеров. Мы и сами много ездим. Проектом "Электронный документооборот", который мы воплотили, пользуются девять федеральных министерств и семь-восемь регионов. Есть ряд проектов в области здравоохранения, образования. Мы заинтересованы в их продвижении. Любой продукт нужно уметь продать. Одно дело - разработать, а для того, чтобы продать, он должен быть конкурентоспособным. И ваш конкурс показывает, кто на что способен".
Начальник отдела специальных проектов аналитического управления ДИТ Москвы Елизавета Терентьева обратила внимание на то, что в этом году была впервые организована номинация "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления".
"Москва уже несколько лет внедряет в городских проектах технологии искусственного интеллекта и сегодня является российским лидером в этом направлении. Важно, что в последнем году российские регионы не просто внедряли лучшие AI-практики, но и самостоятельно разрабатывали и запускали ИИ-проекты. Поэтому совместно с оргкомитетом премии мы организовали отдельную номинацию, которая позволила регионам не только продемонстрировать свои разработки, но и получить экспертную оценку этих решений. И нам было очень приятно, что, несмотря на достаточно жесткие критерии, в рамках конкурса мы увидели много полезных для жителей проектов", - отметила она.
Напомним, что национальная премия за лучшие IT-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур "Цифровые Вершины" вручается с 2016 года. Она проводится по инициативе Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В этом году организаторы премии получили рекордное количество заявок, около 800, и в финал вышли проекты из 23 регионов. Оценивали финалистов управленцы со всей страны - профильные вице-губернаторы и министры связи и информационных технологий, председатели комитетов и департаментов цифрового развития и руководители цифровой трансформации регионов.
ТАСС выступил генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.