Объявили победителей конкурса IT-проектов в рамках премии "Цифровые Вершины"

​​​​​ТАСС, 17 января. На Гайдаровском форуме (12+) объявили победителей Первой национальной премии IT-проектов "Цифровые Вершины" (16+).

Приветствуя участников в рамках церемонии открытия финального этапа премии "Цифровые Вершины 2021", заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко подчеркнул: "Президент определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей. По его поручению Правительством приняты стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В этом году мы запустили новые цифровые федеральные проекты по пяти стратегическим инициативам, утвержденные Михаилом Мишустиным. В их рамках продолжим внедрять удобные сервисы для граждан и бизнеса, подключать к интернету самые труднодоступные территории России и, конечно, обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Но главная цель - не просто разработать, а создать условия для массового внедрения и использования цифровых продуктов. Это касается и малого, и среднего бизнеса, и промышленного производства, и социальной сферы. Премия "Цифровые Вершины" - это важный институт, который также помогает нам достичь этой цели. Здесь встречаются IT-разработчики и их непосредственные заказчики. Перед членами жюри стоит непростой выбор, но я уверен, что они объективно определят лучшие проекты. Желаю всем финалистам удачно представить свои решения. Успехов вам на конкурсе и в жизни".

Присутствующий на церемонии награждения первых победителей Премии Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев выразил уверенность в важности конкурса IT-проектов, в котором участвуют команды со всей страны: "Огромный интерес к IT-отрасли есть у регионов: они хотят поделиться своими лучшими практиками и получить признание своих результатов, о которых плохо знают соседи. Самое главное - что те решения, которые направили регионы и IT-компании, конечно, сформируют костяк базы лучших практик. И это все продвигает нас вперед - надеемся, что эти решения через год-два уже станут стандартом. И за это время регионы успеют придумать что-то новое. Москва у нас обычно законодатель основных инноваций. Все это точно пойдет в тиражирование. Те номинации конкурса, которые мы сегодня присудим, станут новыми планками, которые мы будем выставлять для всех регионов - к чему стремиться в следующем году".

"В финал вышли очень сильные проекты. Все они уже являются лауреатами Премии этого года. Думаю, членам жюри было действительно непросто выбрать лучших", - отметила директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС, программный директор премии "Цифровые Вершины" Лариса Катышева.

Победители премии "Цифровые Вершины 2021"

Номинация "Лучший государственный сервис"

Единый городской идентификатор Mos.ID (Москва)

Суперсервис "Цифровое исполнительное производство" (Москва)

Номинация "Опора Цифровизации"

Здоровье.ру - поддержка людей с хроническими заболеваниями (Санкт-Петербург)

Номинация "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления"

Проект Единого контактного центра при Правительстве Тульской области по внедрению единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта - Голосовой робот "Николай" (Тульская область)

Номинация "Лучшее IT-решение для школьного обучения"

Modum Education Platform (Санкт-Петербург)

Номинация "Лучшее IT-решение для высшего образования"

Цифровой симулятор педагогической деятельности (Республика Татарстан)

Номинация "Лучшее IT-решение для дополнительного образования"

Образовательная онлайн-платформа Учи.ру (Москва)

Номинация "Лучшее IT-решение для энергетики"

Платформа МТС для поиска коммерческих потерь в электросетях (Республика Башкортостан)

Номинация "Лучшее IT-решение для транспорта"

Цифровая платформа "Датапакс" - комплексное цифровое решение для общественного транспорта и пассажирской мобильности (Тверская область)

Номинация "Лучшее IT-решение для комфортной и безопасной жизни"

Цифровой офис ЖКХ (Белгородская область)

Номинация "Лучшее IT-решение для умного города"

Цифровой двойник города Москвы (Москва)

Номинация "Лучшее IT-решение в области здравоохранения"

ONDOC (Санкт-Петербург)

Номинация "Лучшее IT-решение для малого бизнеса"

СБИС-экосистема для бизнеса (Ярославская область)

Республика Татарстан стала одним из лидеров заявочной кампании премии "Цифровые Вершины". Также регион широко представлен в финале конкурса. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в кулуарах Гайдаровского форума рассказал о том, как субъект поддерживает IT-специалистов:

"Наша задача - создать комфортные условия для разработчиков. Мы создаем возможности для молодых людей не только из Татарстана - много специалистов приезжает из других регионов, из-за границы. И конкурс премии "Цифровые Вершины" очень важен, потому что можно о себе заявить, можно себя показать, и для нас большая честь участвовать в этом конкурсе. Мы открыты для всех наших коллег - к нам не только из регионов приезжают, но и из стран-партнеров. Мы и сами много ездим. Проектом "Электронный документооборот", который мы воплотили, пользуются девять федеральных министерств и семь-восемь регионов. Есть ряд проектов в области здравоохранения, образования. Мы заинтересованы в их продвижении. Любой продукт нужно уметь продать. Одно дело - разработать, а для того, чтобы продать, он должен быть конкурентоспособным. И ваш конкурс показывает, кто на что способен".

Начальник отдела специальных проектов аналитического управления ДИТ Москвы Елизавета Терентьева обратила внимание на то, что в этом году была впервые организована номинация "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления".

"Москва уже несколько лет внедряет в городских проектах технологии искусственного интеллекта и сегодня является российским лидером в этом направлении. Важно, что в последнем году российские регионы не просто внедряли лучшие AI-практики, но и самостоятельно разрабатывали и запускали ИИ-проекты. Поэтому совместно с оргкомитетом премии мы организовали отдельную номинацию, которая позволила регионам не только продемонстрировать свои разработки, но и получить экспертную оценку этих решений. И нам было очень приятно, что, несмотря на достаточно жесткие критерии, в рамках конкурса мы увидели много полезных для жителей проектов", - отметила она.

Напомним, что национальная премия за лучшие IT-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур "Цифровые Вершины" вручается с 2016 года. Она проводится по инициативе Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В этом году организаторы премии получили рекордное количество заявок, около 800, и в финал вышли проекты из 23 регионов. Оценивали финалистов управленцы со всей страны - профильные вице-губернаторы и министры связи и информационных технологий, председатели комитетов и департаментов цифрового развития и руководители цифровой трансформации регионов.

ТАСС выступил генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.