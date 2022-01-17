Нижегородские фонды-партнеры платформы "800 добрых дел" получили новогодние подарки

ТАСС, 17 января. 16 нижегородских фондов-партнеров платформы "800 добрых дел" получили новогодние подарки в рамках проекта "Добромобиль ГАЗель NN" (0+). Перечень подарков, необходимых фондам, был опубликован на сайте платформы.

Меньше, чем за месяц организаторы собрали и доставили подарки для 88 благотворительных фондов более чем из 50 регионов страны. Подарки получило свыше 2,5 тыс. подопечных фондов.

"В сжатые сроки нам удалось провести масштабную работу, результатом которой мы, бесспорно, гордимся. Перед нами стояла важная задача - удовлетворить потребности фондов, чтобы они смогли оказать своим подопечным максимальную поддержку и помощь. И нам это удалось. Мы благодарны всем компаниям за вклад в общее дело. Спасибо нижегородцам, которые приносили подарки для фондов на Нижегородскую ярмарку с 3 по 7 января, участвовали в благотворительной распродаже: делали пожертвования на платформе "800 добрых дел" и получали сувенирную продукцию партнера проекта. Всего нам удалось собрать примерно 195 тыс. рублей", - рассказала руководитель департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова.

В рамках проекта, стартовавшего в декабре 2021 года в Нижнем Новгороде, "Добромобиль" собирал и развозил подарки благотворительным фондам от различных компаний и организаций. Проект организован командой "800 добрых дел" и генеральным дистрибьютором марки "ГАЗ" - ГК "Современные транспортные технологии". К мероприятию присоединилась дилерская сеть марки, в результате чего "Добромобили" появились на дорогах страны.

"800 добрых дел" - это онлайн-платформа, объединившая НКО, фонды и простых жителей, готовых участвовать в благотворительных программах в Нижегородской области. Проект был запущен накануне празднования 800-летия Нижнего Новгорода.