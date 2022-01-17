В "Доме экономиста" состоится презентация доклада ООН о состоянии мировой экономики

ТАСС, 17 января. 19 января 2022 года в 15:00 в "Доме экономиста" состоится ежегодная презентация доклада "Мировое экономическое положение и перспективы, 2022" (12+), организованная Международным Союзом экономистов и Информационным Центром ООН при участии Вольного экономического общества России.

Доклад разработан Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) и содержит глубокий анализ текущей ситуации в мировой экономике, рекомендации по ее развитию и восстановлению, оценку эффектов принимаемых решений в области экономической политики, и представляет большой интерес для мирового экспертного сообщества и национальных правительств.

"Если мы говорим о мировых перспективах, они по-прежнему отличаются высокой неопределенностью, - отмечает президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. - Мы пока мало что знаем об омикрон-штамме - будет ли он более патогенным, чем дельта, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация и возникнет ли необходимость введения новых ограничений. Многолетние рекорды бьет инфляция в США и в странах Европы. Как будут реагировать на ее существенное отклонение от цели регуляторы - центробанки США, Евросоюза, других крупных экономик. Это не только одна из самых больших неопределенностей будущего года, но и повод задуматься, насколько устойчива текущая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых экономиках, не ждет ли нас новый глобальный финансовый кризис".

Доклад презентует Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Модератором презентации выступит Александр Дынкин, вице-президент Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

В дискуссии примут участие:

Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов

Борис Порфирьев, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН

Сергей Глазьев, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН, вице-президент ВЭО России

Алексей Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдар, доктор экономических наук

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, член Правления ВЭО России

Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ

Владимир Иванов, заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО России

Владимир Миловидов, заместитель директора по научной работе ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий

Михаил Ершов, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", профессор Финансового университета при Правительстве РФ

Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте ВЭО России.