Подведены итоги второго дня Гайдаровского форума 2022

ТАСС, 17 января. 14 января в Президентской академии завершился Гайдаровский форум 2022 - "Россия и мир: приоритеты" (12+), организованный при поддержке Правительства Российской Федерации. Прошедший Гайдаровский форум собрал на своей площадке представителей органов публичной власти, первых лиц российского и глобального бизнеса и науки. Повестка Форума в этом году была построена вокруг приоритетных инициатив Правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны.

Всего за два дня на Гайдаровском форуме прошло свыше 80 экспертных мероприятий, на которых выступило более 300 экспертов. Форум вновь стал одним из самых значимых деловых событий года и открыл дискуссию по самым актуальным темам современности, включая здравоохранение, среднесрочные приоритеты стратегии социального развития России, макроэкономическую политику страны, образование, налоговую систему, цифровую трансформацию и другие.

Ключевые макроэкономические приоритеты России

В число главных тем второго дня Гайдаровского форума вошли макроэкономические приоритеты России. Ключевые вызовы и меры для выхода на устойчивый экономический рост обсудили председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и ректор Президентской академии Владимир Мау.

Владимир Мау подчеркнул: "На протяжении последних 10-12 лет мир живет в условиях высокой турбулентности. Кризисы сменяют друг друга, периодически накладываются один на другой: экономический, структурный, пандемийный, геополитический. Тренды меняются очень быстро. Если предыдущие 10 лет большая часть стран мира боролась с дефляцией, думая о том, как разогнать экономический рост путем подъема инфляции, то теперь, после долгого перерыва, мир вступил в инфляционный период. Есть ощущение, что последние годы экономисты и политики больше обсуждают сами кризисы, а не позитивную повестку, то есть не столько "что делать", сколько меры по борьбе. Между тем социально-экономические вызовы, которые стоят сегодня перед развитыми странами - а Россия относится к развитым странам - очень похожи. Хотелось бы обсуждать именно позитивную повестку, отталкиваясь от тех вызовов, с которыми столкнулась как наша страна, так и весь мир".

Экология как драйвер развития экономики

"Зеленая повестка", ставшая важной частью первого дня Форума, была продолжена и в рамках второго дня на сессии, посвященной перспективам "зеленой стратегии" России. Большое внимание этой теме уделили министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев и руководитель Федеральной служба по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Во время дискуссии была определена необходимость выработки единого плана адаптации к изменениям климата. Максим Решетников выделил две глобальные задачи в сфере "зеленой стратегии", стоящие перед Россией. В первую очередь, необходимо выполнить обязательства по Парижскому соглашению, и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Из этого вытекает вторая задача - защита отечественного бизнеса.

Вопросы экологии стали главным предметом и на сессии "Циклическая экономика: как из мусора делать деньги". Заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко, генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич обсудили развитие экономики замкнутого цикла и рынка переработки. Как считает Виктория Абрамченко, отходы недропользования должны стать вторичным материальным ресурсом благодаря применению соответствующих технологий.

Влияние пандемии на бизнес и формирование новых моделей управления

О трансформации современных моделей управления, развитии человеческого капитала и приоритетах государства и бизнеса гендиректор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Жуков и управляющий партнер по странам СНГ компании EY Александр Ивлев поговорили на сессии "Человек в центре всего: новая модель управления". В ходе дискуссии Александр Ивлев представил данные исследования EY, результаты которого показали, что в современном мире для руководителя на первом месте находится управление персоналом и корпоративная культура. Значимость персонала подчеркнул и Олег Белозеров: "Мы как крупнейший работодатель заинтересованы в том, чтобы каждый работник чувствовал, что предприятие заботится о нем, что его ожидания полностью оправдываются, что у него есть карьерный рост, он защищен, ему создают возможности для личного развития, для семьи и для окружения".

Пандемия значительно повлияла на жизнь общества и привела к "новой нормальности", что отразилось и на потребительском спросе. Директор Ozon Сергей Беляков, экономический обозреватель, директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский, генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова выделили ключевые изменения в этой сфере. Как отметил Николай Корженевский, потребительский спрос действительно изменился по своей структуре, люди стали потреблять меньше услуг, при этом вырос спрос в товарной рознице, преимущественно в непродовольственном сегменте. Одним из главных изменений потребления стало увеличение роли доставки в бизнесе. Так, в сегменте "готовой еды" ожидается рост на 15-20%. Раиса Полякова считает, что рынок доставки необходимо и дальше развивать как новую модель бизнеса. Продолжая дискуссию, новой потребительской реальностью Сергей Беляков назвал возможность сэкономить время/деньги и при этом получить высокое качество.

Эффективное развитие экспертизы в России

В рамках второго дня Гайдаровского форума ректор Президентской академии Владимир Мау, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, президент НИЦ "Курчатовского института" Михаил Ковальчук, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и президент, председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский обсудили изменения образа и задач экспертной работы с начала 2000-х, а также роль нового состава Экспертного совета при Правительстве РФ.

"Можно выделить несколько этапов развития экспертизы в нашей стране. В 90-е годы была задача освоения большого международного опыта, который не вписывался в те задачи, которые до этого решала советская экономика. Очень важным достижением последних 30 лет является востребованность качественной экспертизы: эксперты работают с Правительством, а сотрудники Правительства, включая руководителей, периодически возвращаются в экспертную деятельность. Сегодня экспертная работа - это прежде всего анализ и выявление вариантов, рисков, возможностей, альтернатив. Однако важно, чтобы эксперт не воспринимал себя политиком: он не должен говорить министру, что ему следует делать. У руководителей органов власти совершенно другой уровень ответственности перед обществом. Роль эксперта ― не навязать свою точку зрения, а объяснить все варианты действий и возможные риски каждого из них", - отметил Владимир Мау.

Между тем Михаила Ковальчук добавил, что цель экспертизы на государственном уровне заключается в оценке крупных социально-значимых проектов, важных для безопасности и обороны страны, и с каждым годом таких проектов становится все больше.

Мировые тренды и цифровизация налогообложения

В рамках второго дня Гайдаровского форума состоялось обсуждение отечественной налоговой системы. Федеральная налоговая служба (ФНС) России за последние годы стала мировым лидером по внедрению и использованию цифровых технологий среди государственных ведомств. Подробно о том, как проходит цифровизация налогового администрирования поговорили руководитель ФНС России Даниил Егоров и основатель, директор ООО "1С" Борис Нуралиев. Модератором дискуссии выступил ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев. Даниил Егоров подчеркнул, что текущий вектор ведомства четко сформулирован: оно пытается быть незаметным, комфортным, определенным, а также формирует доверие к механизмам, по которым начисляются налоги.

Обсуждение налоговой системы продолжилось и в рамках сессии "Налоговая система: приоритеты". В рамках дискуссии со статс-секретарем - заместителем Министра финансов РФ Алексеем Сазановым и Председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым глава ФНС поделился ближайшими перспективами ведомства.

На протяжении всего заключительного дня проходил финал первой национальной премии в области IT-разработки "Цифровые вершины 2021". В 12 номинациях свои проекты представили лучшие участники конкурса.

В рамках второго дня эксперты Гайдаровского форума также обсудили роль СМИ в создании нового образа бизнеса и образования, цифровизацию театра, качество государственных данных, компетенции и качества госслужащих будущего, гендерное равенство, доступность госсервисов, сотрудничество частного и государственного образования в сфере EdTech, развитие человеческого капитала и многие другие темы.

Организаторами Гайдаровского форума-2022 выступают Президентская академия, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

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