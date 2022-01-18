В Генконсульстве КНР рассказали о речи Си Цзиньпина на виртуальном заседании ВЭФ-2022

ТАСС, 18 января. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал участников Всемирного экономического форума 2022 года общими силами создать лучший мир в постпандемическую эпоху. Си Цзиньпин сделал это заявление в понедельник, выступая по видеосвязи из Пекина на виртуальном заседании ВЭФ-2022, сообщили в официальном комментарии во вторник в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"В своем выступлении председатель КНР подчеркнул, что важно двигаться вперед и развиваться, следуя логике истории и велению времени, укреплять уверенность и смело идти вперед, чтобы общими силами создать лучший мир в постпандемическую эпоху", - сказано в сообщении.

Си Цзиньпин отметил, что через две недели наступит Новый год по лунному календарю - год Тигра. В китайской культуре тигр - символ мужества и мощи, напомнил он, добавив, что в Китае популярны крылатые выражения про силу и энергию: "полный сил, как дракон и тигр", "драконовый взлет и тигровый прыжок". "Стоящие перед человечеством суровые вызовы требуют от всех нас показать тигриное мужество для преодоления всевозможных трудностей и препятствий, устранения негативных последствий пандемии COVID-19, всестороннего восстановления социально-экономического развития ради светлого будущего человечества", - сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин указал, что в настоящее время мир переживает невиданные за сто лет перемены, которые не ограничиваются сиюминутными событиями и географическим охватом. По его словам, эти перемены становятся все глубже и фундаментальнее. Он сказал, что в свете переплетающихся перемен и пандемии мир вступил в новый этап турбулентностей и преобразований. "Как победить коронавирус? Каким будет постковидный мир? Эти вопросы волнуют все народы мира и требуют от нас неотложного ответа", - приводятся в сообщении слова китайского лидера.

Си Цзиньпин напомнил, что "если мир не укрепляется, то он увядает; если управление миром не движется вперед, то оно приходит в упадок". Мир развивается в движении противоречий, без противоречий не было бы самого мира, продолжил он. История доказывает, что человечество, выдержав разного рода испытания и преодолев кризисы, становится только сильнее, заявил председатель КНР. Для всех нас важно двигаться вперед и развиваться, следуя логике истории и велению времени, сказал Си Цзиньпин. По его мнению, следует уметь не только делать комплексные анализы исторических циклов, но и схватывать суть вопроса, пробившись сквозь его нюансы. Он добавил, что важно открывать новые возможности в кризисной и изменчивой ситуации, объединяя усилия для преодоления трудностей и вызовов.

"Министр иностранных дел Ван И отметил, что это первое важное многостороннее дипломатическое мероприятие, на котором Си Цзиньпин присутствует в этому году, а также очередное вслед за 2017 и 2021 годами выступление высшего руководителя КНР на Всемирном экономическом форуме в Давосе, также известном как “флюгер мировой экономики”. "Содержательная и убедительная речь Си Цзиньпина продемонстрировала твердую волю Китая к тому, чтобы вместе со всеми странами преодолевать трудности, и рука об руку вести борьбу с пандемией, отметил Ван И, добавив, что выступление китайского лидера приковало к себе всеобщее внимание и получило позитивный отклик международного сообщества", - сказано в сообщении.

В дипломатической миссии добавили, что если в 2017 году центральное место в выступлении Си Цзиньпина было отведено тому, как Китай относится к тенденциям глобализации и каким образом продвигает их вперед, прошлогодняя речь главным образом была посвящена характерным особенностям мультилатерализма, который Китай отстаивает и претворяет в жизнь, то темой нынешнего выступления стал вопрос о том, как проложить путь к лучшему миру для всего человечества в постпандемическую эпоху", - отмечено в сообщении генерального консульства.