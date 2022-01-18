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АТБ заработал 2,5 млрд рублей чистой прибыли в 2021 году по РСБУ

Регуляторный капитал банка вырос на 16% до 17,8 млрд рублей

ТАСС, 18 января. Азиатско-Тихоокеанский банк подвел предварительные итоги 2021 финансового года.

Прибыль до событий после отчетной даты (СПОД) по национальным стандартам учета (РСБУ) составила 2,5 млрд рублей. Регуляторный капитал банка вырос на 16% до 17,8 млрд рублей, норматив достаточности капитала (Н1) на конец года составил 12,6%, что существенно выше регуляторных требований.

Банк соблюдает все установленные обязательные нормативы. В настоящее время начинается работа по консолидации и аудиту финансовой отчетности. Аудитором АТБ является АО "КПМГ".

Сформированный запас собственной финансовой устойчивости вместе с потенциальной поддержкой акционера дает прочную основу для реализации стратегии развития Банка в 2022 году, включая присоединение Квант Мобайла и развитие бизнеса объединенного банка.

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