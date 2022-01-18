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Fmcg & Retail Trade Marketing Forum 2022 состоится в Москве

Форум пройдет 23-25 марта

ТАСС, 18 января. V Всероссийский форум по торговому маркетингу в сфере товаров повседневного спроса (18+) состоится в Москве 23-25 марта. За последнее время сфера ритейла сильно изменилась: развитие получили онлайн-каналы продаж, с рынка ушли несколько крупных игроков, государство предпринимает попытки "ручного управления" ценами, изменились покупательское поведение и финансовые возможности населения. Как поставщикам и ритейлерам продолжать развитие в этих условиях? Как будут развиваться online и offline - форматы торговли? Как извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации и чего ожидать от покупателя постковидного периода? Спикеры форума ответят на эти и многие другие вопросы. 

WORKSHOP DAY: 23 марта состоится день мастер-классов и интенсивного обучения, в рамках которого участники под руководством профессиональных тренеров смогут освоить на практике современные подходы к трейд-маркетингу и online - продвижению.

Спикеры форума:

  • Валерий Русанов, директор по коммерческой эффективности, ЛЕНТА
  • Антон Карелин, Руководитель целевого маркетинга, ВКУСВИЛЛ
  • Андрей Колпаков, руководитель по развитию бизнеса Ozon RFBS Express, OZON
  • Александр Тычинский, Руководитель аналитического центра, УТКОНОС ОНЛАЙН
  • Варвара Светлова, Директор по торговому маркетингу, ESSITY (LIBERO, TENA, LIBRESSE, ZEWA)
  • Ольга Пронина, руководитель направления по покупательским и потребительским исследованиям в Восточной Европе, BACARDI RUS
  • Светлана Боброва, директор по развитию бизнеса, NIELSENIQ
  • Татьяна Зиглина, senior Сlient Officer. Ph.D., IPSOS
  • Алексей Горбатенко, директор группы управления проектами потребительской панели, GFK RUS
  • И многие другие.

 В программе форума FMCG & RETAIL TRADE MARKETING 2022:

  • Аналитика и прогноз потребительского поведения на 2022 год
  • Новые вызовы и возможности для сферы FMCG
  • Эффективные инструменты в трейд-маркетинге
  • Кейс-клуб: эффективные неценовые промо
  • Варианты взаимодействия с дискаунтерами - кому выгодно работать в этом формате? Как попасть на полку?
  • Доставка в FMCG
  • Программы лояльности для online и offline-клиентов
  • Как анализировать и сегментировать аудиторию, используя диджитал - инструменты? Как измерить охваты, результат и конверсию?
  • Мастер-класс. Особенности продвижения в гипермаркетах, хард-дискаунтерах и магазинах у дома
  • Трансформация традиционного мерчандайзинга

Деловая программа ориентирована на практику и применение полученной информации в работе: 80% программы составляют реальные бизнес-кейсы докладчиков-экспертов.

Кому необходимо посетить форум?

  • Руководителям трейд-маркетинга и маркетинга
  • Директорам по развитию продажам
  • Трейд-маркетологам и маркетологам
  • Бренд-менеджерам

Льготная регистрация до 25 февраля 2022 года.

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