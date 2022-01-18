Fmcg & Retail Trade Marketing Forum 2022 состоится в Москве

ТАСС, 18 января. V Всероссийский форум по торговому маркетингу в сфере товаров повседневного спроса (18+) состоится в Москве 23-25 марта. За последнее время сфера ритейла сильно изменилась: развитие получили онлайн-каналы продаж, с рынка ушли несколько крупных игроков, государство предпринимает попытки "ручного управления" ценами, изменились покупательское поведение и финансовые возможности населения. Как поставщикам и ритейлерам продолжать развитие в этих условиях? Как будут развиваться online и offline - форматы торговли? Как извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации и чего ожидать от покупателя постковидного периода? Спикеры форума ответят на эти и многие другие вопросы.
WORKSHOP DAY: 23 марта состоится день мастер-классов и интенсивного обучения, в рамках которого участники под руководством профессиональных тренеров смогут освоить на практике современные подходы к трейд-маркетингу и online - продвижению.
Спикеры форума:
- Валерий Русанов, директор по коммерческой эффективности, ЛЕНТА
- Антон Карелин, Руководитель целевого маркетинга, ВКУСВИЛЛ
- Андрей Колпаков, руководитель по развитию бизнеса Ozon RFBS Express, OZON
- Александр Тычинский, Руководитель аналитического центра, УТКОНОС ОНЛАЙН
- Варвара Светлова, Директор по торговому маркетингу, ESSITY (LIBERO, TENA, LIBRESSE, ZEWA)
- Ольга Пронина, руководитель направления по покупательским и потребительским исследованиям в Восточной Европе, BACARDI RUS
- Светлана Боброва, директор по развитию бизнеса, NIELSENIQ
- Татьяна Зиглина, senior Сlient Officer. Ph.D., IPSOS
- Алексей Горбатенко, директор группы управления проектами потребительской панели, GFK RUS
- И многие другие.
В программе форума FMCG & RETAIL TRADE MARKETING 2022:
- Аналитика и прогноз потребительского поведения на 2022 год
- Новые вызовы и возможности для сферы FMCG
- Эффективные инструменты в трейд-маркетинге
- Кейс-клуб: эффективные неценовые промо
- Варианты взаимодействия с дискаунтерами - кому выгодно работать в этом формате? Как попасть на полку?
- Доставка в FMCG
- Программы лояльности для online и offline-клиентов
- Как анализировать и сегментировать аудиторию, используя диджитал - инструменты? Как измерить охваты, результат и конверсию?
- Мастер-класс. Особенности продвижения в гипермаркетах, хард-дискаунтерах и магазинах у дома
- Трансформация традиционного мерчандайзинга
Деловая программа ориентирована на практику и применение полученной информации в работе: 80% программы составляют реальные бизнес-кейсы докладчиков-экспертов.
Кому необходимо посетить форум?
- Руководителям трейд-маркетинга и маркетинга
- Директорам по развитию продажам
- Трейд-маркетологам и маркетологам
- Бренд-менеджерам
Льготная регистрация до 25 февраля 2022 года.