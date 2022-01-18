Fmcg & Retail Trade Marketing Forum 2022 состоится в Москве

ТАСС, 18 января. V Всероссийский форум по торговому маркетингу в сфере товаров повседневного спроса (18+) состоится в Москве 23-25 марта. За последнее время сфера ритейла сильно изменилась: развитие получили онлайн-каналы продаж, с рынка ушли несколько крупных игроков, государство предпринимает попытки "ручного управления" ценами, изменились покупательское поведение и финансовые возможности населения. Как поставщикам и ритейлерам продолжать развитие в этих условиях? Как будут развиваться online и offline - форматы торговли? Как извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации и чего ожидать от покупателя постковидного периода? Спикеры форума ответят на эти и многие другие вопросы.

WORKSHOP DAY: 23 марта состоится день мастер-классов и интенсивного обучения, в рамках которого участники под руководством профессиональных тренеров смогут освоить на практике современные подходы к трейд-маркетингу и online - продвижению.

Спикеры форума:

Валерий Русанов, директор по коммерческой эффективности, ЛЕНТА

Антон Карелин, Руководитель целевого маркетинга, ВКУСВИЛЛ

Андрей Колпаков, руководитель по развитию бизнеса Ozon RFBS Express, OZON

Александр Тычинский, Руководитель аналитического центра, УТКОНОС ОНЛАЙН

Варвара Светлова, Директор по торговому маркетингу, ESSITY (LIBERO, TENA, LIBRESSE, ZEWA)

Ольга Пронина, руководитель направления по покупательским и потребительским исследованиям в Восточной Европе, BACARDI RUS

Светлана Боброва, директор по развитию бизнеса, NIELSENIQ

Татьяна Зиглина, senior Сlient Officer. Ph.D., IPSOS

Алексей Горбатенко, директор группы управления проектами потребительской панели, GFK RUS

И многие другие.

В программе форума FMCG & RETAIL TRADE MARKETING 2022:

Аналитика и прогноз потребительского поведения на 2022 год

Новые вызовы и возможности для сферы FMCG

Эффективные инструменты в трейд-маркетинге

Кейс-клуб: эффективные неценовые промо

Варианты взаимодействия с дискаунтерами - кому выгодно работать в этом формате? Как попасть на полку?

Доставка в FMCG

Программы лояльности для online и offline-клиентов

Как анализировать и сегментировать аудиторию, используя диджитал - инструменты? Как измерить охваты, результат и конверсию?

Мастер-класс. Особенности продвижения в гипермаркетах, хард-дискаунтерах и магазинах у дома

Трансформация традиционного мерчандайзинга

Деловая программа ориентирована на практику и применение полученной информации в работе: 80% программы составляют реальные бизнес-кейсы докладчиков-экспертов.

Кому необходимо посетить форум?

Руководителям трейд-маркетинга и маркетинга

Директорам по развитию продажам

Трейд-маркетологам и маркетологам

Бренд-менеджерам

Льготная регистрация до 25 февраля 2022 года.