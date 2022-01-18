Goldman Sachs включил "Роснефть" в топ самых привлекательных для инвестирования компаний

ТАСС, 18 января. Реализация компанией "Роснефть" мегапроекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края удовлетворит растущую мировую потребность в "низкоуглеродной" нефти на фоне ужесточения экологических норм, говорится в обзоре одного из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs. Эксперты банка оценили потенциал роста стоимости бумаг компании на 41%, до $11 за GDR (глобальные депозитарные расписки) и включили "Роснефть" в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний в этом году.

"Учитывая растущую потребность мировой нефтяной отрасли в недорогой "низкоуглеродной" нефти на фоне роста стоимости капитала и экологических норм, мы полагаем, что "Роснефть" предоставляет привлекательную долгосрочную возможность инвестирования благодаря проекту "Восток Ойл", - говорится в отчете Goldman Sachs. Эксперты банка включили "Роснефть" в топ российских компаний, которые являются наиболее привлекательными объектами инвестирования в текущем году в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (CEEMEA). Как добавляют в Goldman Sachs, несмотря на локальную волатильность, за последние 10 лет доходность 15 крупнейших российских эмитентов превышала доходность крупнейших эмитентов из этого региона.

Инвестбанки не первый раз отмечают существенный потенциал роста стоимости "Роснефти" в связи с реализацией проекта "Восток ойл". Goldman Sachs еще на начальных этапах реализации проекта два года назад окрестил его "магнитом для инвесторов".

В декабре 2021 года два других крупных американских инвестиционных банка - J.P. Morgan и Bank of America- включили акции "Роснефти" в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. Как отмечали в J.P. Morgan, при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта "Восток Ойл" может превысить $100-120 млрд, став "локомотивом развития" компании. По оценке аналитиков американского банка, этот проект еще практически не учтен в оценке акций "Роснефти". При этом "Восток Ойл" имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%.

Еще одним важным фактором инвестпривлекательности "Роснефти" инвестбанки называют привлекательную дивидендную доходность компании. Так J.P. Morgan оценивает ее на уровне 11-13% в 2022 - 2023 годах. В свою очередь UBS прогнозирует, что в 2021-2025 годах дивидендная доходность "Роснефти" может вырасти в среднем до 13% против 7% в предыдущие 5 лет.

Также у "Роснефти" один из самых низких показателей удельных затрат на добычу (около $2,6 за баррель) на фоне самых больших запасов. При этом "Роснефть" планирует сохранить лидерство по удельным затратам на добычу, увеличить долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% к 2025 году, а также удвоить показатель свободного денежного потока к 2030 году.

Экологический фактор

По мнению аналитиков инвестиционного банка VТB Capital, "Роснефть" имеет высокую оценку и поддержку инвесторов благодаря своему фокусу на ESG повестку. В декабре 2021 года "Роснефть" представила новую стратегию компании до 2030 года, которая учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии. Уже к 2030 году компания планирует сокращение выбросов на 25%, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа, сокращение интенсивности выбросов метана ниже 0,2%, перевод собственного транспорта на низкоуглеродное топливо, развитие сети газомоторного топлива и сети электрозаправок, производство и реализация авиатоплива.

Мировое инвестиционное сообщество, рассматривающее ESG в качестве долгосрочного тренда, дает высокую оценку деятельности компании. В 2021 году "Роснефть" стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании - лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD.

Компания также признана одним из лидеров ESG рейтинга Bloomberg среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли. Также в 2021 году рейтинговое подразделение Лондонской фондовой биржи FTSE Russell подтвердило вхождение "Роснефти" в состав социально ответственных компаний участников международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series - по своим показателям "Роснефть" опережает 90% участников этого рейтинга из нефтегазовой отрасли. Опережает "Роснефть" средний уровень в таких рейтингах как CDP (Carbon Disclosure Project) и в рейтинге устойчивого развития S&P Global Corporate Sustainability Assessment.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста "Роснефти". Российский БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне $12, Bank of America - $11,2, Raiffeisen Bank - $11.