Выставку "САЛЬВАДОР ДАЛИ. Атомная Леда и другие образы ГАЛА" продлили до 23 января

ТАСС, 19 января. Выставку "САЛЬВАДОР ДАЛИ. Атомная Леда и другие образы ГАЛА" в музее Фаберже в Санкт-Петербурге продлили до 23 января. Экспозиция включает более 60 работ сюрреалиста, посвященных его жене и музе - Гала. Большая часть этих работ входила в личное собрание художника, который считал их настолько ценными и значимыми для своего творчества, что по желанию Дали они постоянно экспонировались в его Театре-музее в Фигерасе. Дали боготворил Гала и на протяжении многих лет создавал собственную мифологию, в которой она была главным персонажем, гением, указывающим ему путь.

Многочисленные обличия, в которых она появляется в его живописи - Леда и Елена Прекрасная, Градива и Галарина, - отсылают к известным сюжетам античной и европейской культуры и в то же время отражают метаморфозы, происходившие в творчестве самого Дали.

Выставка Музея Фаберже - попытка взглянуть на Гала как на самостоятельную творческую личность, интеллектуалку и писательницу, оказавшую значимое влияние на своих знаменитых друзей и спутников.

Кроме того, в рамках выставки продолжает работать лекторий. Последняя лекция "Винные откровения Сальвадора Дали" состоится 21 января в 19.00. Она посвящена "TheWine of Gala" - иллюстрированному гиду Сальвадора Дали. На лекции Дмитрия Волога, эксперта Simple, участники узнают, каким способом классифицировать вина так же, как и Дали, подразделяя их на "вина легкомыслия", "вина невозможности" и "вина света". Например, мускат и божоле для Дали были "винами радости", а напитки солнечной Калифорнии - "винами щедрости". А также, как стоит и как не стоит вести себя в обществе вин, как их подавать и как вкушать.

Билеты доступны на официальном сайте выставки dali.fabergemuseum.ru.

Продавец: НО "Культурно-исторический Фонд "Связь времен"; ОГРН 1047796221813; адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 21, лит. А

Выставка "САЛЬВАДОР ДАЛИ. Атомная Леда и другие образы ГАЛА" организована Культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем в партнерстве с Фондом "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас). Генеральный спонсор выставки - ПАО "Газпром". Куратор выставки: Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали".

Возрастная категория: 18+