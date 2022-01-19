Первый зимний забег Wild Trail пройдет в арт-парке "Никола-Ленивец"

ТАСС, 19 января. Организаторы спортивных мероприятий из команды Wild Trail 27 февраля проведут в арт-парке "Никола-Ленивец" зимний забег Nikola-Lenivets Winter Wild Trail (0+), который объединит 1 тыс. участников.

"Nikola-Lenivets Winter Wild Trail впервые пройдет в формате вечеринки, - рассказывает директор забега Антон Жилин. - Вас ждут не только потрясающе красивые зимние беговые дистанции, но и яркий праздник, который запомнится надолго".

Участникам предлагают три дистанции на выбор: 11 км, 21 км или 42 км. Каждая из них проложена в окружении живописных арт-объектов парка "Никола-Ленивец".

Для любителей экстрима будет организован забег в ярких купальниках. Победителей ожидает денежный приз на финише.

После забега участников ждут встречи и общение с друзьями и другими спортсменами, танцы, блины, согревающие напитки и позитив от команды Wild Trail.

Перед стартом каждый участник получит пакет с сувенирами и подарками от партнеров мероприятия, а на финише - памятную медаль.

Подробную программу события можно найти на сайте мероприятия.